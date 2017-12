Chambre de commerce et dâ€™industrie algÃ©ro-franÃ§aise : Promotion de lâ€™entrepreneuriat fÃ©minin

Dans le cadre de la promotion de l’entrepreneuriat féminin, la Chambre de commerce et d’industrie algéro-française, CCIAF, à travers son Club des femmes chefs d’entreprise, lance son premier programme d’accompagnement avec un concours destiné à toute femme de nationalité Algérienne, âgée de plus de 18 ans, souhaitant concrétiser un projet entreprenarial innovant.

La phase des inscriptions est ouverte jusqu’au 11 janvier 2018 sur le site internet de la CCIAF (www.cciaf.org). À l’issue de cette phase, dix projets finalistes seront sélectionnés par un jury composé de personnalités des affaires, d’experts et d’industriels nationaux et internationaux. Un parcours d’accompagnement sera mis en place pour ces finalistes sous forme d’ateliers pour le renforcement de leurs capacités dans les domaines (finances, RH, management, etc.) Une seule gagnante sera sélectionnée et bénéficiera d’un sponsoring sur la base d’une plate forme Web organisée pour l’accompagner partiellement ou entièrement dans le financement de son projet. Un accompagnement durable qui permettra à la gagnante du concours de mener à bien son projet et d’avoir en sa possession tous les moyens nécessaires pour créer de la valeur à court terme et à long terme.