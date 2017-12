Document dâ€™assurance regroupant tous les risques : CommercialisÃ© prochainement par la SAA

La Société algérienne d’assurance (SAA) entamera prochainement la commercialisation de son nouveau produit, le document d’assurance regroupant tous les risques, a affirmé, jeudi à Batna, son PDG, Nacer Saïs.

Ce produit à commercialiser début 2018 facilitera la gestion administrative des contrats d’assurance en regroupant toutes les assurances dans un même contrat au lieu de plusieurs contrats pour la même entreprise (incendie, responsabilité civile, assurance marchandise), a précisé le même responsable, durant une journée d’étude organisée par la Chambre de commerce et d’industrie, en coordination avec la SAA. Le même cadre a évoqué la diverse gamme de produits SAA, dont l’assistance technique aux propriétaires de véhicules et l’assistance technique à domicile Pack Lella lancée en mars 2016 et destiné aux femmes.

La SAA a été, selon son premier responsable, le premier assureur algérien à proposer une assurance pour pisciculture et mène des activités de sensibilisation pour toucher la clientèle ciblée. Leader sur le marché national des assurances, la SAA compte 2 millions de clients et totalise un chiffre d’affaires devant atteindre d’ici la fin 2017 près de 27 milliards DA, a ajouté M. Saïs.

Cette journée d’étude a réuni des opérateurs économiques des cinq wilayas de Batna, Biskra, Khenchela, Oum El-Bouaghi et Tébessa.

Les intervenants y ont insisté sur l’importance de l’assurance pour la protection de l’entreprise, de son actif et de sa pérennité.

Il a été également relevé que la SAA est première sur le marché d’assurance des véhicules avec 31 % de parts de marché et est 4ème

sur les autres segments avec 13 % de parts de marché.