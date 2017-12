Lait infantile : Celia AlgÃ©rie rappelle lâ€™ensemble de ses produits

La société d’importation de lait infantile Celia Algérie a renforcé ses mesures de précaution en procédant, désormais, au retrait/rappel de l’ensemble des produits infantiles et nutritionnels fabriqués ou conditionnés dans le site de Craon (France) depuis le 15 février 2017, a-t-elle indiqué jeudi dans un communiqué.

«Bien que tous les lots aient été analysés et déclarés conformes par le laboratoire vétérinaire régional de Tlemcen, notre priorité est la santé des enfants. Et c’est pourquoi Celia Algérie a décidé de maintenir la procédure de rappel par mesure de précaution», a-t-elle expliqué. Pour rappel, des lots de lait infantile de l’usine Celia, du groupe français Lactalis, ont été retirés du marché en France après contamination à la bactérie salmonelle qui provoque des salmonelloses lesquelles sont des intoxications alimentaires allant de la gastroentérite bénigne à des infections plus graves. Cette affaire de la contamination aux salmonelles de laits infantiles produits par le français Lactalis a pris une nouvelle ampleur jeudi, avec la décision de rappeler à l’international l’ensemble de la production de l’usine incriminée depuis février : Lactalis a ainsi rappelé 720 lots supplémentaires de laits infantiles et autres produits, s’ajoutant à 625 lots déjà retirés ces deux dernières semaines.

Depuis le début de l’alerte, un programme d’analyses renforcé a été mis en œuvre en France avec des laboratoires externes indépendants.

Ces analyses ont fait ressortir qu’une contamination dispersée s’est installée dans l’usine de Craon (France) suite à des travaux réalisés au courant du premier semestre 2017.

Par ailleurs, Celia Algérie précise que les produits rappelés en Algérie pourront être rapportés par les clients pour leur remboursement, même s’ils ont été entamés. Elle indique qu’un call-center joignable au 09 82 21 01 60 est mis à la disposition des consommateurs.