Tunisie : DÃ©mantÃ¨lement dâ€™une cellule terroriste

Une cellule terroriste en lien avec l’organisation d’Al-Qaïda et constituée d’au moins de neuf membres a été démantelé à El Gorjani dans la capitale Tunis, a indiqué vendredi le ministère de l’Intérieur dans un communiqué. Les neufs membres de la cellule, actifs dans les gouvernorats de Sousse, Kairouan et la Manouba, a été démantelé par l’unité d’enquête sur les crimes de terrorisme relevant de la brigade spécialisée d’El Gorjani, selon le même communiqué qui révèle que les suspects planifiaient une attaque terroriste et entretenaient des contacts avec des éléments terroristes retranchés dans les montagnes.

Les suspects ont été maintenus en détention sur ordre du pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme. En moins de novembre dernier, l’état d’urgence instauré en Tunisie il y a deux ans après une série d’attentats terroristes a été prolongé de trois mois. En vigueur depuis un attentat contre la garde présidentielle le 24 novembre 2015 en plein Tunis (12 agents tués), l’état d’urgence a déjà été prolongé plus d’une dizaine de fois depuis février 2016. Cette mesure octroie des pouvoirs d’exception aux forces de l’ordre.

Elle permet notamment l’interdiction des grèves et des réunions «de nature à provoquer (...) le désordre» ou encore l’adoption de mesures «pour assurer le contrôle de la presse». La dernière attaque de grande ampleur en Tunisie remonte à mars 2016, lorsque des dizaines de terroristes avaient attaqué des installations sécuritaires à Ben Guerdane, dans le sud du pays, mais des démantèlements de cellules terroristes sont régulièrement annoncés.