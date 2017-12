Libye : 162 rÃ©fugiÃ©s transfÃ©rÃ©s vers lâ€™Italie

Un groupe de 162 réfugiés «vulnérables», qui se trouvaient dans des camps de réfugiés en Libye, est arrivé vendredi par avion militaire en Italie, une première pour le pays, a annoncé le Haut-Commissariat de l’ONU pour les réfugiés (UNHCR) et le gouvernement italien. «C’est un jour historique», a déclaré le ministre italien de l’Intérieur, Marco Minniti, en les accueillant à un aéroport militaire de Rome. «Pour la première fois, un corridor humanitaire a été ouvert de la Libye vers l’Europe. C’est un début, nous continuerons avec l’UNHCR avec pour objectif de combattre l’illégalité pour construire la légalité», a-t-il ajouté.

«Pour la première fois, nous avons pu évacuer des réfugiés extrêmement vulnérables de la Libye pour les amener directement en Italie», s’est félicité dans un communiqué Vincent Cochetel, envoyé spéciale de L’UNHCR en Méditerranée centrale.

Il a évoqué «un événement exceptionnel et un développement accueilli très favorablement, qui n’aurait pas été possible sans le grand engagement des autorités italiennes et le soutien du gouvernement libyen». «Nous espérons vraiment que d’autres pays pourront suivre dans les mêmes pas», a ajouté Vincent Cochetel.

«Beaucoup des personnes évacuées évoquent de grandes souffrances, ont été tenues prisonnières de trafiquants dans des conditions inhumaines», décrit-il. Cinq des femmes évacuées ont accouché durant leur détention. Les réfugiés arrivés vendredi à l’aéroport sont originaires d’Erythrée, d’Ethiopie, de Somalie et du Yémen. Il s’agit de familles, de mères seules, de mineurs non accompagnés ou encore des personnes handicapées, ayant tous besoin de soins médicaux et de soutien psychologique, précise l’UNHCR. L’organisation a également précisé qu’une troisième évacuation de réfugiés de Libye vers le Niger devrait avoir lieu dans les prochains jours, concernant 131 personnes. Le 15 décembre, elle avait annoncé l’évacuation de Libye vers le Niger de 51 enfants, 22 femmes et un homme. Avant eux, vingt-cinq réfugiés avaient été évacués le 11 novembre, appelés à rejoindre la France. Le HCR cherche 1.300 places de réinstallation pour des réfugiés en provenance de Libye d’ici la fin mars 2018. (APS)