Le ministre chinois des AE : PÃ©kin soutient un Etat palestinien indÃ©pendant

La Chine soutient fermement la solution à deux Etats et la création d’un Etat palestinien pleinement souverain et indépendant dans les frontières de 1967 avec El-Qods-Est pour capitale, a déclaré vendredi Wang Yi, ministre chinois des Affaires étrangères.

Il s’est ainsi exprimé lors d’une rencontre avec Ahmed Majdalani et Nabil Shaath, qui se sont rendus en Chine en tant que représentants du président palestinien. «La paix au Moyen-Orient ne peut être obtenue sans que le problème palestinien soit résolu, cette question étant cruciale pour cette région», a indiqué M. Wang, appelant la communauté internationale à réfléchir sur ce dossier et à prendre des mesures.

L’Assemblée générale de l’ONU a adopté jeudi une résolution réaffirmant que toute décision ou démarche modifiant le statut d’El-Qods était nulle et non avenue. Cela ne reflète pas seulement un engagement ferme à respecter le consensus de la communauté internationale, mais lance également un appel afin d’accélérer le processus de paix au Moyen-Orient, a expliqué le ministre cité par l’agence Chine nouvelle. Il a appelé la partie palestinienne à former une force unifiée, à s’efforcer de résoudre les différends par le dialogue, à maximiser le rôle des Nations unies et à lancer un appel en faveur de la paix. MM. Majdalani et Shaath ont exprimé leur reconnaissance pour le soutien de la Chine à la juste cause du peuple palestinien et ont souhaité que la Chine joue un plus grand rôle au Moyen-Orient. Ils ont hautement salué la proposition en quatre points formulée par la Chine afin de résoudre le dossier palestinien, qui pourrait constituer une base pour les efforts de la communauté internationale dans la promotion de la paix. La proposition en quatre points appelle à faire progresser le règlement politique sur la base d’une solution à deux Etats, à mettre en place une doctrine de sécurité de nature commune, globale, coopérative et durable, à coordonner les efforts de la communauté internationale et à renforcer les efforts concrets pour la paix, ainsi qu’à appliquer globalement des mesures et à promouvoir la paix par le biais du développement.

Un Palestinien de GHaza succombe à ses blessures



Un Palestinien de Ghaza est décédé hier après avoir été blessé il y a plusieurs jours par un tir israélien lors des protestations contre la reconnaissance par les Etats-Unis d’Al Qods comme capitale d’Israël, a annoncé le ministère palestinien de la Santé. Sharif al Abed Shalash, 28 ans, originaire de Jabaliya, avait été blessé dimanche dernier lors d’une manifestation dans cette ville du nord de la bande de Gaza, selon Achraf al-Qodra, porte-parole de ce ministère. Il est décédé hier, et sa mort porte à 11 le nombre de Palestiniens tués dans les violences ayant éclaté après l’annonce de Donald Trump le 6 décembre. La décision unilatérale du président américain de tourner le dos à des décennies de diplomatie américaine et internationale a provoqué dans les Territoires palestiniens des manifestations et des heurts quasi quotidiens qui ont fait également des centaines de blessés. Ceux-ci ont conduit à des dizaines d’arrestations. Deux des Palestiniens tués depuis le 6 décembre l’ont été par des frappes israéliennes depuis la bande de Ghaza. Les neuf autres ont trouvé la mort, dans cette enclave ou en Cisjordanie occupée, dans des affrontements avec les forces israéliennes.