MarchÃ© de lâ€™immobilier : Assainir lâ€™activitÃ©

«Les difficultés de l’agent immobilier et leurs impacts sur le marché immobilier», tel est le thème abordé au cours d’une journée de sensibilisation organisée, hier à Kouba, par le site immobilier «Lkeria.com», en collaboration avec le bureau d’Alger de la Fédération nationale des agents immobiliers «FNAI».

Tenue au siège de la FNAI, cette 5e édition des journées de sensibilisation immobilière, qui a vu la participation des représentants de plusieurs agences immobilières, des administrateurs de biens et autres acteurs du secteur, s’est penchée sur les difficultés auxquelles fait face un agent immobilier, lors de l’exercice de ses fonctions, que ce soit avec les administrations ou avec la clientèle.

S’exprimant, à l’ouverture de cette rencontre, M. Lotfi Ramdani, responsable du portail «Lkeria.com», a rappelé le rôle de l’agent immobilier, qui, selon ses termes, «constitue le maillon fort de toutes transactions immobilières».

Selon M. Ramdani, «les difficultés que rencontrent ces agents ont une incidence directe sur le marché immobilier en Algérie». Et d’ajouter que «ce genre de contraintes bloquent le marché immobilier et aggravent les agissements informels».

Soulignant la nécessité d’assainir et de dynamiser le marché immobilier, le responsable a appelé pour une étroite collaboration entre les pouvoirs publics et ces professionnels, afin de lever toutes ces contraintes. «Ceci peut se traduire positivement sur l’ensemble des parties», a tenu à préciser M. Ramdani.

Présent au cours de cette manifestation, le gérant de l’agence immobilière Marhaba a fait état des difficultés rencontrées par les agences dans leur relation avec les différentes administrations publiques, en évoquant, au passage, la présence des agents immobiliers qui activent sur internet.

Il a, par ailleurs, attiré l’attention sur la présence de sites immobiliers non professionnels qui pullulent sur le net.

Pour sa part, le responsable de l’agence le Gîte a saisi l’occasion pour passer en revue les différents problèmes qui rencontre l’agent immobilier avec le client, citant, à titre d’exemple, le refus de signature de mandat, des bons de visite et les sous-déclarations.

Dans son intervention, Mme Samira Zbentoute, responsable du bureau d’Alger de la FNAI, a présenté le bilan de différentes éditions des Journées de sensibilisation immobilière (JSI).

Dans ce contexte, elle a rappelé la signature, au cours de la 4e édition des JSI, une convention-cadre portant sur le renforcement de la collaboration entre l’Organisation nationale des promoteurs immobiliers (ONPI), et la Fédération nationale des agences immobilières (FNAI).

Selon elle, cet accord qui concerne, dans une première phase, les promoteurs et agences immobilières de la wilaya d’Alger, avant d’être étendu prochainement à d’autres régions du pays, «permettra aux agences immobilières de prendre en charge l’aspect commercial de la promotion immobilière, et donnera la possibilité aux promoteurs de se consacrer davantage au volet technique de la réalisation», a expliqué Mme Zbentoute.

De son côté, le président de la FNAI, M. Abdelhakim Aouidat, a fait savoir que le marché immobilier algérien compte plus de 2.000 agences immobilières agréées, qui, poursuit-il, sont régies par le décret exécutif n°09-18 datant de 2009, dont l’imprécision de certaines de ses dispositions constitue une source de problèmes aux agents immobiliers. M. Aouidat, qui a appelé à la révision de ces dispositions, en particulier celles en relation avec le taux des honoraires des agences, qui, a-t-il expliqué, a ouvert la voie à différentes interprétations, voire contradictoires, n’a pas contribué à l’instauration d’un climat de confiance entre les agences immobilières et leurs clients.

