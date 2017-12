Lutte contre les Feux de forÃªt : Les colonnes mobiles atout majeur

Les feux de forêt ont causé, l’été dernier, des dégâts considérables et détérioré sérieusement notre couvert végétal. Pis, on compte même des pertes humaines enregistrées à Tizi Ouzou et à Skikda.

Au total, quelque 52.000 hectares, dont 27.820 ha de milieux forestiers, sont partis en fumée, ravagés par plus de 2.340 incendies.

Des chiffres en nette augmentation, chose qui a poussé les services de la Protection civile à prendre certaines mesures allant dans le sens du renforcement de la lutte contre ce fléau. Ainsi donc, et dans le but d’«améliorer et de parfaire» le dispositif à l’effet de garantir la prise en charge «pleine et entière» des préoccupations citoyennes en matière de sécurité, la Direction générale de la Protection civile a décidé de créer une nouvelle colonne mobile de lutte contre les incendies de forêts à Tizi Ouzou, la seconde dans cette wilaya. Dotée de gros moyens humains et matériels, elle a été installée récemment au niveau de la nouvelle unité principale de la Protection civile de la capitale de Djurdjura, apprend-on auprès de la cellule de communication de l’institution que dirige le colonel El-Habiri. Elle est composée de sept engins motorisés légers et d’un camion de 12.000 litres, ainsi que d’une soixantaine d’hommes mobilisables en cas de nécessité. Et ce n’est pas tout. En effet, la DGPC assure que cette action sera généralisée progressivement à l’ensemble des wilayas à vocation forestière, où l’on compte, à ce propos, installer une quinzaine de colonnes mobiles destinées aux wilayas où les besoins de renforcement des moyens de lutte contre ce type de sinistre se fait ressentir. Ce qui donnera sans doute la possibilité aux sapeurs-pompiers de pouvoir d’abord anticiper les incendies, et ensuite les aider à les maîtriser. Elles seront composées chacune de neuf engins anti-incendie de différents tonnages et d’un véhicule de commandement, de deux bus de transport de troupes, d’une ambulance médicalisée et d’un véhicule de commandement.

Autonomes au plan logistique et personnel, elles sont dotées chacune d’une cinquantaine d’éléments, dont un médecin et 40 agents. Aujourd’hui, la Protection civile algérienne dispose de 22 colonnes mobiles opérationnelles dans le nord du pays, pour un total de 12.440 éléments, tous grades confondus, et de 222 engins de lutte. Pour revenir à celle qui vient d’être installée à Tizi Ouzou, les services de la Protection civile rappellent que cela obéit aux «directives» du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locale et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, suite à la visite qu’il a effectuée dans cette wilaya, en juillet dernier, aux temps forts des feux de forêt.



23 milliards de centimes d’indemnisations



«Elle est également motivée par les proportions alarmantes qu’ont prises ces incendies, lors de la saison estivale dernière, notamment les grands incendies qui ont ravagé les massifs forestiers du nord du pays, particulièrement dans les wilayas de Tizi Ouzou, de Béjaïa, de Guelma, d’Annaba et d’El-Tarf, soit des forêts, de maquis, de broussailles et autres récoltes. Des sinistres qui ont mis en danger les agglomérations urbaines situées aux abords des zones forestières, même si des mesures de prévention et de lutte contre ce fléau ont été prises par nos services, avec notamment la mobilisation des 22 colonnes mobiles et un soutien permanant des unités d’intervention des wilayas concernées pas ces incendies», explique notre source, qui assure que le colonel El-Habiri veille personnellement à l’application des directives du ministre de l’Intérieur, en mettant toujours l’accent sur la nécessité de «renforcer» le dispositif de lutte contre les incendies de forêt, par la création de nouvelles colonnes mobiles, afin de garantir «davantage» la protection de la population et le couvert végétal de notre pays.

Par ailleurs, et à propos des indemnisations des victimes des feux de forêt de l’été 2017, on apprend que l’opération a été lancée depuis quelques semaines déjà, et les autorités concernées de la wilaya de Tizi Ouzou ont alloué à cet effet la bagatelle de 23 milliards de centimes. Cependant, il n’est pas question de donner de l’argent en espèces, l’indemnisation portant sur les biens perdus (arbres, bétail… ).

S. A. M.

M. Azzeddine Sekrane, DGF :

« Les forêts, une richesse sous-exploitée »

Selon le directeur général des forêts, une exploitation rationnelle des richesses que recèlent les forêts algériennes pourrait réduire de près de 30 millions de dollars, la facture d’importation dans ce domaine.

«Les forêts disposent d’un important potentiel qui demeure sous exploité», a affirmé M. Azzedine Sekrane, directeur général des forêts, qui a appelé, sur les ondes de la radio nationale, les opérateurs économiques, notamment les jeunes en quête de projets d’investissement, à saisir ces grandes opportunités et à investir dans ce secteur, source inépuisable de richesses.

M. Sekrane, qui était «l’Invité de la rédaction» de la Chaîne III, a souligné l’importance de développer et de promouvoir ces ressources naturelles, précisant que «l’exploitation rationnelle de certains produits des massifs forestiers permettra de réduire de près de 30 millions de dollars, la facture d’importation de l’Algérie dans ce domaine». Citant, entre autres, le liège, le bois et les plantes aromatiques et médicinales, M. Sekrane a mis l’accent sur la nécessité d’organiser ces filières, pour une meilleure exploitation forestière, à l’effet de contribuer effectivement à la diversification de l’économie nationale. Et d’ajouter que la direction générale des forêts s’est fixée comme objectif, la promotion de l’investissement forestier, outre la préservation et l’exploitation rationnelle des ressources naturelles que recèlent nos forêts.

«Dans le secteur forestier, les richesses existent, mais les filières ne sont pas organisées», a-t-il expliqué, précisant que la spécificité du bois issu des forêts algériennes pourrait contribuer à la création d’unités de trituration. M. Sekrane a cité, également, l’exemple du liège, dont l’exploitation judicieuse pourrait atteindre les 130.000 quintaux par année, contre 60 à 70.000 quintaux actuellement.

«La production forestière en matière de liège a atteint 66.000 quintaux, durant l’année 2017», a indiqué M. Sekrane, soulignant au passage la nécessité d’une réelle dynamique dans le cadre de l’exploitation du liège et de son exportation vers l’étranger, pour optimiser son rendement annuel à environ 10 millions de dollars, contre 2 à 4 millions de dollars actuellement.

S’agissant des potentiels forestiers, le responsable a fait savoir que ce derniers ont subi des agressions liées à plusieurs facteurs, citant, entres autres, les feux de forêt qui ont ravagé des milliers d’hectares, d’où la nécessité d’encourager l’investissement dans ce secteur, a tenu à préciser l’intervenant.

Il a, dans cette optique, indiqué que l’entrée en application du décret d’autorisation d’usage dans le secteur forestier ouvre les perspectives d’investissement, notamment à travers les facilitations accordées dans la création de pépinières et les petits élevages.

Le directeur général des forêts a rappelé la mise à la disposition des investisseurs, dans le cadre du décret, des parcelles pour les plantations fruitières, dont celles de noyers, d’amandiers et de pistachiers, en particulier.

Il a, dans ce sillage, affirmé que l’Algérie possède de grandes potentialités, pour investir dans le domaine de production d’amandes, de pistaches, de caroube, et dans la transformation des plantes aromatiques en huiles essentiels, permettant la réduction des factures liées à l’importation de ces produits.

Kamélia Hadjib