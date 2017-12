Notre Forum de la MÃ©moire : Hommage Ã  Abane Ramdane

Connu pour son rôle moteur au congrès de la Soummam du 20 août 1956, qui lui a valu le titre d’architecte de la Révolution, Abane Ramdane a été ce grand fédérateur qui a permis à la Révolution d’avoir un ancrage à la fois politique et populaire. Il est aussi celui qui a eu l'idée de la création de l'Union Générale des Travailleurs Algériens, et celui qui a désigné Omar Boudaoud pour organiser la lutte sur le sol du colonisateur, car il était convaincu que pour parvenir à triompher contre la France coloniale, il fallait que le sang coule aux Champs-Elysées.

Abane Ramdane est également un des fondateurs du journal El Moudjahid, le porte-voix de la Révolution de Novembre.

Le Forum de la Mémoire d’El Moudjahid, initié en coordination avec l’Association Machaal Echahid, a ouvert, hier, ses portes, pour marquer le retour d’Abane Ramdane. Cela fait 60 ans que cet homme a rejoint son Créateur. Les circonstances de sa mort ne sont plus un tabou. Des moudjahidine ont fait des déclarations qui ont mis fin aux spéculations des uns et des autres qui en faisaient un fonds de commerce. Mais l’esprit du Forum de la Mémoire d’El Moudjahid n’est pas de faire des procès ou de taire des vérités ; mais de lutter contre la culture de l’oubli et de glorifier les artisans de la Révolution. En ce soixantième anniversaire, le thème de la conférence historique, consacrée à l’enfant de Azzouza, a porté sur les institutions de la Révolution. Cette conférence animée, par Sadek Bekhouche, Tahar Gaïd et le commandant de l’ALN, Lakhdar Bouragraa, a été marquée par la présence des membres de la famille du chahid, de Karim Younès, ex-président de l’APN, ainsi qu’un grand nombre de moudjahidine. Dans son intervention, Sadek Bekhouche, en académicien, est revenu sur le parcours de ce révolutionnaire né le 20 juin 1920 à Azzouza dans la commune de Larbaâ Nath Irathen. Issu d’une famille modeste, il a réussi tout de même à briller dans son cursus scolaire. Dans certains écrits, on peut lire qu’à l’école, c’était un élève sérieux et travailleur, très porté sur les matières scientifiques. En juin 1933, il obtient le Certificat d’études primaires, à titre indigène. Dans son carnet de notes, l’un de ses maîtres écrit : « Elève intelligent et caractère entier. Bonne volonté ». Ses études secondaires, il les suivra dans un lycée à Blida, où il fera la connaissance de Youcef Benkhedda, M’hamed Yazid, Saad Dahleb et Lamine Khene. Abane Ramdane a réussi à décrocher son bac, en 1940. Mais comme la majorité des Algériens, il n’a pu rejoindre l’université. Il n’a que 22 ans, lorsqu’il est mobilisé à Fort National pour son instruction. Il sera affecté, dans un régiment de tirailleurs algériens stationné à Blida. Démobilisé bien après la guerre, Mahsas prend contact avec lui et lui demande d’adhérer au PPA ( Parti du Peuple Algérien). Il y milite activement tout en travaillant comme secrétaire de la commune mixte de Châteaudun du Rhummel (Chelghoum Laïd). Il est à Sétif, lors des massacres du 8 mai 1945, il assiste à toutes les horreurs commises par l’armée coloniale. Il comprend alors, que ce qui a été pris par la force doit être repris par la force. C’est ainsi, qu’il fera partie de l’Organisation Spéciale (OS). Mais suite à l’affaire plus connue sous le nom de «complot de l’OS», en 1950, il est activement recherché par la police française. Il est arrêté. Une année après, en 1951 il est accusé d’atteinte à la sûreté intérieure de l’Etat, il est jugé et condamné à 5 ans de prison. Il connaîtra plusieurs prisons en Algérie, puis en France. Mais comme le dit si bien l’anticolonialiste Nils Andersson, la prison est l’université des révolutionnaires. Au cours de cette période d’incarcération, en dépit de sa grève de la faim, et des problèmes de santé, il prendra effectivement le temps de lire. On dit qu’il a réussi à lire 3.000 ouvrages. Après sa libération, en janvier 1955, quelques mois après le déclenchement de la Révolution, il prend le train en marche. Il est désigné par Krim Belkacem, conseiller politique de la région d’Alger. Il prend en charge la direction politique de la capitale et peu à peu devient très influent. En l’espace de deux ans (1955-1957) il a réussi à être à l’origine de l’édification des institutions, et surtout de donner, grâce au congrès de la Soummam, un nouveau souffle à la Révolution. Pour Sadek Bekhouche, Abane Ramdane a réussi là où beaucoup avaient échoué. Il a tenu à obtenir l’adhésion de tous les segments du mouvement national, à convaincre des hommes d’envergure tels que Ferhat Abbas et son courant politique (AML, puis l’UDMA) à l’idée de rejoindre la Révolution, alors qu’il connaissait ses positions réservées et parfois réfractaires. L’engagement des communistes algériens en faveur de la lutte de Libération nationale, sous la houlette du FLN/ALN, fut l’un des nombreux exploits réalisés par Abane le rassembleur. Et ce n’est pas sa seule qualité, le moudjahid Tahar Gaïd, qui a travaillé sous ses ordres, et qui l’a rencontré au mois d’avril 1955, se rappelle de cet homme visionnaire qui s’était fixé comme premier objectif, dès sa libération de prison le rassemblement de tous les courants du mouvement national. Il avait tout mis en œuvre pour faire face au MNA. L’action politique consistait à créer des instances de la Révolution pour mieux affronter l’ennemi. C’est ainsi qu’il avait penser à la création de l’UGTA, et de l’UGCAA. C’était un homme, dit-il, qui soumettait toutes ses idées à débat. De son côté, Lakhdar Bouragraa, qui a rencontré Abane Ramdane, deux fois seulement, se souvient de la première rencontre, qui a regroupé les étudiants, qui avaient rejoint le maquis après la grève du 19 mai 1956. Le commandant de la Wilaya IV refuse que l’on cite les propos des uns et autres sortis de leur contexte, car, dit-il, quand les propos sont évoqués sans donner de détails sur les circonstances où elles ont été prononcés, ça change leur signification. Pour ce moudjahid la Déclaration de Novembre reste notre repère historique, mais la plateforme de la Soummam est venue mettre « les textes d’application » d’une des plus glorieuses Révolutions.

Nora Chergui