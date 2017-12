Le Coin du copiste : De lâ€™utilitÃ© du livre

C’est une idée qui ne court pas les rues par ces temps où un matérialisme bête et méchant prend le dessus sur les valeurs de l’humanité et celles spécifiques inscrites dans chaque société. La culture du livre a tendance aujourd’hui plus qu’hier à se mettre en retrait face à l’utilisation effrénée et abusive des technologies de la communication à travers les réseaux sociaux et le recours systématique à Internet. Dans cette optique on retiendra cette information forte singulière et originale parue sur le quotidien El Watan qui prend totalement le contre-pied des nouvelles idées reçues à propos du rapport au livre, dernier roue du carrosse dans la longue chaîne des pratiques culturelles. Cela se passe dans la capitale de l’Ouest, à Oran précisément durant ce week-end, où l’on apprend grâce à l’idée ingénieuse d’une personne qui semble bien connaître la valeur de la lecture chez nos bambins, que l’accès au théâtre régional d’Oran ne se fera pas par billetterie, mais avec des livres. Autrement dit, il suffit à la personne désireuse d’accéder au théâtre, non pas de s’acquitter du prix de son billet, mais de laisser un livre à l’entrée : «Le but de cette initiative, fort originale, est d’acquérir un lot important de bouquins en vue de l’offrir à la bibliothèque de l’hôpital pédiatrique de Canastel». «Il y a deux mois de cela, une infirmière travaillant dans cet hôpital m’a demandé d’organiser des spectacles pour enfants au sein de cette structure sanitaire, raconte Mourad Senouci, directeur du TRO. Aussi, nous avons organisé, mercredi dernier, une journée entière de spectacles et d’animation au sein de l’hôpital de Canastel, au profit des enfants malades.» Comment mieux joindre l’utile à l’agréable à travers ce troque où l’argent perd sa signification commerciale au profit de l’activité livresque : donner un livre en échange d’assister à un spectacle au théâtre, voilà qui est bien pensé par le directeur d’un théâtre qui a à cœur d’insuffler aux enfants non seulement le goût des arts dans toute leur diversité mais surtout l’importance des livres : «Mais je me suis dit que ce n’était pas assez, qu’il fallait faire plus pour ces enfants, d’où l’idée de leur offrir une bibliothèque entière, remplie de livres à même de les faire voyager et rêver.» L’idée est de faire participer les gens, surtout les enfants, à cette noble initiative, a fortiori durant cette période de fin décembre», poursuit Mourad Senouci qui déborde quelque peu de son métier pour une seule ambition, celle de créer une bibliothèque où pourront s’approvisionnant à leur guise les enfants hospitalisés qui passent de longues heures couchés sur un lit entre les allées et venues des infirmières et des médecins et l’ingurgitation de médicaments. Un livre dans ces conditions assez pénibles pour les malades peut se révéler de meilleure compagnie que tout autre chose. L’auteur de l’article ajoute à titre de conclusion : « Le programme ‘‘Les vacances au théâtre’’ bat son plein au TRO. Il a alors été décidé de remplacer, durant ce week-end, la billetterie par la donation de livres. L’idée est aussi d’associer le livre au théâtre, car, pour moi, le théâtre n’est rien sans les livres.» Mourad Senouci informe, par ailleurs, qu’avant même le début de l’opération, des dons de livres, venant de partout, ont afflué au théâtre. «Les enfants d’une crèche sont venus nous rendre visite jeudi dernier en nous apportant un lot important de livres pour enfants, des contes notamment, mais aussi des livres parascolaires et de coloriage. La directrice de cette crèche remercie chaleureusement les parents d’avoir été si généreux, cela va sans doute encourager d’autres parents à faire de même», nous explique-t-il, avant de conclure : «L’engouement est tel qu’on pourra remplir non pas une, mais deux bibliothèques entières.»

L. Graba