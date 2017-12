Lâ€™alliance des civilisations, un dÃ©fi pour lâ€™humanitÃ©, de Mustapha ChÃ©rif : Plaidoyer pour une civilisation universelle

Dès les premières lignes, on devine qu’on se tient au seuil d’un roman peu conventionnel. C’est que son auteur, Mustapha Chérif, professeur des universités, philosophe de réputation internationale, penseur du dialogue des civilisations, a déjà à son actif une vingtaine d’ouvrages de la même veine.



Depuis 1989, année de parution de son premier essai intitulé Culture et politique au Maghreb, Mustapha Chérif se confronte, avec une grande puissance dramatique et une majesté solaire, aux pulsions, passions, grandeurs et folies dont l’humanité est également capable. Il se mesure aujourd’hui aux mythes évocateurs d’un possible dialogue, à défaut d’alliance, entre les univers occidental chrétien et arabo-musulman. Son essai de 168 pages joue en permanence sur la confrontation entre une réalité bipolaire très contemporaine, car à la fois occidentale et arabo-musulmane — dont il n’épargne à son lecteur aucune violence — et un monde global pacifié politiquement et serein culturellement et cultuellement, une voie du juste milieu et du vivre ensemble, pour tout dire un monde dans lequel l’auteur s’implique personnellement : dans son invocation finale, il dédie d’ailleurs à ses propres interlocuteurs — nationaux et étrangers — sa conviction que pour pouvoir surmonter la crise mondiale qui, selon lui, touche aux fondements même de l’humanité, «un vivre ensemble mondial et un nouvel ordre international juste sont possibles, si l’alliance des civilisations aboutit». C’est pourquoi il estime qu’il y a lieu de «changer le rapport de force en produisant des idées qui obtiennent l’adhésion des peuples, pour s’inscrire dans l’horizon de la civilisation humaine». Quel vaste et noble programme, en effet, que celui préconisé par Mustapha Chérif dans la conclusion de son ouvrage : «promouvoir l’alliance des civilisations par l’interconnaissance, le respect du droit à la différence, la tolérance et le dialogue interreligieux et interculturel, est la grande tâche de notre temps.» Et d’estimer en substance qu’«il est possible pour les mondes, notamment l’occidental qui se mondialise, et le musulman, liés, de relever le défi» qui consiste à «bâtir une civilisation universelle commune». Or ce défi, reconnaît l’auteur, semble à priori très difficile, voire impossible à relever dans la mesure où, selon les sondages effectués ici et là, les uns ont une image plutôt négative des autres et inversement.

Toutefois, selon Mustapha Chérif, la vérité semble tout autre puisque les deux communautés — occidentale chrétienne et musulmane entre autres — ont cohabité et cohabitent toujours sans heurts notables de par la planète, presque pacifiquement, oserions-nous dire. Pour l’auteur donc, le principe est simple : il faudrait déconstruire cette image fausse véhiculée essentiellement sur la base de préjugés, de malentendus et d’accusations réciproques. En fait il s’agit, pour lui, de «sortir des sentiments pour essayer de comprendre ce qu’est vraiment l’autre».

Le mot de la fin est à l’image du contenu de l’ouvrage, subdivisé en six chapitres intitulés respectivement : «La crise de civilisation», «L’Occident et l’Orient», «Le monde musulman au défi de la modernité», «L’islam et l’alliance des civilisations», «Les citoyens européens musulmans», «Les conditions de l’alliance des civilisations», c’est-à-dire tout autant éloquent que le contenu. Nous n’en retiendrons que le dernier passage qui montre combien le défi du renouvellement de l’alliance des civilisations peut être malgré tout relevé.

Kamel Bouslama



L’alliance des civilisations, un défi pour l’humanité,

de Mustapha Chérif ; Casbah Editions, Alger 2017, 168 pages.