12e Ã©dition du FestivAlgÃ©rie : aux sources de la musique andalouse

La troisième soirée de la 12e édition du festival international de la musique andalouse et des musiques anciennes a été marquée par deux fabuleux spectacles présentés par l’ensemble égyptien «Turath», du concert de la chanteuse andalouse Lila Borsali et d’un vibrant hommage au musicien jouant admirablement de la «Snitra» ou mandoline, feu Mustapha Bahar.

En effet les présents à l’Opéra d’Alger, en cette troisième soirée de la 12e édition du festival international de la musique andalouse, ont été charmés par le spectacle de l’ensemble égyptien «Turath». Ce dernier a jeté le public dans un abîme de nostalgie du tarab égyptien à l’aire de Oum Kaltoum, Abdelhalim Hafid, Sayed Derwich, Farid El Atrech et Mahmed Abdelouahab et ce avec Mazin Deraz et Radhowa Âid. Enta Omri de Oum Kaltoum, Ana El Masri et Ahou da éli sar de Sayed Derwich, Safini Mara de Abdelhalim Hafid, Abou dhahka g’nan de Farid El Atrach et Emta Zaman Yesmah ya gamil de Mahmed Abdelouahab tels sont en somme les titres qui ont été interprétés. Relevant du centre culturel égyptien pour la promotion du patrimoine musical arabe, l’ensemble «Turath» de musique arabe a été créé, dans l’objectif de sauvegarder le patrimoine de musique arabe produit par un nombre de grands musicologues à travers des générations successives. En ce qui concerne l’interprétation lyrique de l’ensemble, ce dernier présente différentes formes de patrimoine ancestral et différents moules lyriques et musicaux pour le grand plaisir des mélomanes de la musique arabe à savoir (Al Muachah, Quacidate, la chansonnette, le monologue, les compositions théâtrales, etc. L’Ensemble se compose de plusieurs musiciens virtuoses appuyés par de belles voix considérées comme des gardiens de temple de ce patrimoine avec en prime une interprétation des plus captivantes. Très attendu par son public, ce symbole de la classe, de la distinction et de la réussite au féminin, Lila Borsali a fait son apparition de fée sur scène avec sa tenue blanche perlée pour un concert inouï. Une voix empreinte de mystère, de poésie et d’une nostalgie à fleur de peau. Lila Borsali a choisi «Il était une fois… à Grenade», un spectacle qui a connu un succès. La cantatrice et instrumentiste originaire de Tlemcen a déploré la chute de Grenade. Cette artiste andalouse, auteur de quatre albums, a retrempé le public venu nombreux pour cette troisième soirée dans les contes de l’Alhambra et les chants andalous. «Chanter Grenade est un vieux rêve qui a commencé à germer pendant mon voyage en Andalousie, où j’avais visité les trois villes historiques, Séville, Cordoue et Grenade», nous dira-t-elle dans les coulisses de l’Opéra d’Alger. «Mais le déclic est venu après l’écoute d’une chanson de Carlos Cano, tirée de son album Cronicas Granadinas, relatant la douleur des Maures lorsqu’ils ont dû quitter Grenade. Cela a provoqué en moi l’envie de faire un autre «Il était une fois», mais qui ne parlerait que de cette ville qui a tant à raconter et de préciser que «ce spectacle n’est nullement à caractère historique, mais plutôt un voyage entre réalité et imaginaire». «Les extraits littéraires ou chantés en espagnol et les pièces présentées de notre patrimoine andalou restituent, dans des contextes différents, les mêmes émotions de chagrin, de mélancolie, d’amour et de liberté», souligne la chanteuse. Ainsi, durant plus d’une heure et demie de temps, le nombreux public présent dans la salle Boualem-Bessaïeh de l’Opéra d’Alger a pris part à un voyage onirique décliné en quatre parties par Lila Borsali et les huit musiciens, vêtus en tenues traditionnelles, de son orchestre dirigé par Leila El Kébir au violon. Dotée de présence scénique et d’une tessiture large, la cantatrice et ses musiciens ont fait montre de toute l’étendue de leurs talents, dans un récital empreint de maîtrise technique et de professionnalisme. Dans cette fusion prolifique des genres, la cantatrice, à la voix suave, bâti des passerelles d’échange en restituant, dans des situations multiples, un ressenti identique, se gardant, de toute idée de «relater des faits historiques». Conteuse et cantatrice, Lila Borsali préludait ses chansons par des lectures progressivement soutenues par des «Istikhbars» rendus par les différents musiciens qui ont donné à leurs instruments un rôle de second narrateur, interprétant des modes différents, dans des atmosphères conviviales. Le premier extrait lu, «La chute de Grenade» a été suivie, entre autres chansons, de Assafi aâla ma madha et La casida del rey, alors que le texte «Conte d’Ahmed, le pèlerin de l’amour» a été illustré en chanson avec, en partie, En Granada et Ana ichqati fi soltane. Le troisième volet du spectacle a consisté en la lecture de l’extrait «Le conte des trois princesses» mis en scène dans sept pièces chantées dont Ya qalbi khelli el hal et Selli houmoumek. Un bel hommage à la parole et à la poésie, rendu dans une dernière lecture, a clos le récital, auréolé d’autres pièces du riche patrimoine andalou, à l’instar de Mahla dhikrak ou Qoudoum El habib.

Savourant chaque instant du spectacle dans l’allégresse et la volupté, les mélomanes ont vécu une expérience inhabituelle de conte de fées.

Sihem Oubraham

Hommage à Mustapha Bahar dit El Hassar



Cette troisième soirée du FestivAlgérie a été marquée par le vibrant hommage qui a été rendu à feu Mustapha Bahar décédé le 8 novembre dernier à l’âge de 100 ans. Cet hommage a été rehaussé par la présence de ses enfants et ses deux filles Hafida Bahar, épouse Bourahla, et Fifi Bahar, épouse Adjerid, ainsi que son fils Bahar Abdelhafid. Né le 21 mars 1917 à Alger, Mustapha Bahar plus connu sous le nom de Mustapha El Hassar a vécu sa tendre enfance dans un milieu musical très favorable au sein de sa propre famille d’abord et ensuite dans une atmosphère traditionnelle à la Casbah d’Alger, cette cité historique algérienne classée patrimoine culturel mondial. Disciple de cheikh Mohamed Sfinja, et fin connaisseur lui-même, cheikh Mohamed El Hassar fréquentait assidûment les cheikhs prestigieux de l’époque. Les cheikhs Omar Zemouri dit Hibi, Mohamed Sgheir Benguergoura, Ahmed Sebti, Mohamed et Mustapha Bahar ont été ses élèves les plus méritants. Dès son jeune âge, Mustapha Bahar apprend à jouer du Fhel, du violon et de la mandoline. C’est la mandoline qui deviendra, alternée avec le violon alto, son instrument de prédilection, durant toute sa riche carrière. Cheikh Mustapha El Hassar assistait régulièrement aux réunions amicales et artistiques organisaient par son père tout en mémorisant les contours et le contenu des œuvres musicales interprétées. Musicien jouant admirablement de la «Snitra» ou mandoline, il rejoint en 1947 l’ensemble de musique andalouse dirigé par cheikh Mohamed Fekhardji, institué au sein de Radio Algérie de l’ORTF en 1946.

Après l’Indépendance, il devint membre de l’Orchestre de musique andalouse de la RTA, dirigé d’abord par cheikh Abderezak Fekhardji et ensuite par Mustapha Skandrani.

S. O.