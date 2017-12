AthlÃ©tisme : Trois algÃ©riens dans le panel des Officiels techniques internationaux

Trois algériens figurent dans le panel des Officiels techniques internationaux (ITO) qui seront désignés pour superviser les compétitions d'athlétisme durant la période 2018-2021, a indiqué la Confédération africaine de la discipline (CAA). Les trois algériens sont Mouloud Ghozali, Mokhtar Boufaroua et Tighilet Karim, selon la liste publiée par l'instance africaine sur son site officiel. Outre les trois techniciens algériens, la Confédération africaine d'athlétisme a retenu vingt autres Officiels techniques internationaux (ITO), qui ont été choisis parmi ceux formés en 2015 et 2017 aux CRD de Nairobi et Dakar et sur la base de l’évaluation des Officiels du panel sortant tenue également à Dakar et Nairobi en 2017, précise la même source. D'autre part, le Mauricien, Suren Ayadassen, est le seul Africain qui figure sur le tableau des Officiels techniques.