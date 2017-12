Sofiane Hiouani (entraÃ®neur national) : Â«Les joueurs dÃ©cidÃ©s Ã  honorer les couleurs nationales au GabonÂ»

L'entraineur de l'équipe nationale algérienne de handball, Sofiane Hiouani, a salué l'«engagement» des joueurs et leur «volonté» lors des trois derniers stages effectués par le Sept national en vue de la 23e coupe d'Afrique des nations CAN-2018 au Gabon (17-27 janvier), affichant son optimisme quant aux possibilités de la sélection à réussir une bonne performance au prochain rendez-vous continental.

«Je tiens à saluer les efforts consentis par les joueurs et leur engagement avec l'équipe nationale en dépit des conditions difficiles dans lesquelles s’est déroulée la préparation. Nous nous sommes entrainés à Bou Ismail, à Ain Taya et à

Dar El-Beida. Tous ces changements de lieux d’entraînement ne sont pas fait pour arranger nos affaires», a indiqué à l'APS le coach national. Les coéquipiers de Daoud Hichem (Istres/ France) se sont envolés, hier samedi, pour Belgrade en Serbie pour effectuer un stage préparatoire ponctué par quatre matchs amicaux les 25, 26, 27, et 29 décembre contre des adversaires qui restent à désigner. Il s'agit de l'avant dernière étape préparatoire de l'Algérie avant le rendez-vous gabonais, alors que les Verts prendront part à un tournoi à Doha, du 6 au 11 janvier 2018, avec la participation du Qatar (pays hôte), d'Oman et d'Iran. «Nous avons besoin de faire le maximum de tests pour aborder la CAN-2018 en possession de tous nos moyens. Nos chances au Gabon ? Je reste bien évidemment optimiste quant à notre possibilité de réaliser un bon tournoi. J'ai confiance en mes joueurs même si la mission reste difficile", a-t-il ajouté.

Le coach national a confirmé d'autre part le forfait pour blessure du Pivot Hicham Kaâbache (Nîmes/ France) alors que Daoud Hichem et Abdelkader Rahim rejoindront le groupe en Serbie. «Les deux éléments évoluant à l'étranger Daoud Hichem (Istres/ France) et Rahim Abdelkader (Dunkerque/France) vont nous rejoindre directement en Serbie», a-t-il expliqué. S'agissant de la convocation du portier du GS Pétroliers Abdelmalek Slahdji qui avait pris sa retraite, Hiouani a relevé «les besoins de l'Équipe nationale aux services d'un gardien d'expérience comme Slahdji. En discutant avec lui, il s'est dit disposé à nous rejoindre même s'il a brillé par son absence lors de ce troisième stage». De son côté, le sociétaire du GSP Messaoud Berkous a mis l'accent «sur la nécessité de rattraper le retard en matière de préparation pour être prêts le jour de la compétition. Les matchs amicaux que nous allons livrer en Serbie vont nous permettre de jauger nos qualités et les lacunes à corriger». Le gardien de but du GSP Ghedbane Khelifa, véritable révélation lors du dernier Mondial-2017 des moins de 21 ans (U-21) disputé à Alger, a relevé «l'entente et la solidarité existant entre les joueurs de la sélection, de quoi lui permettre de réaliser une excellente CAN. «Je me suis vite adapté à mon nouvel entourage, mon passage de l'équipe des U-21 chez l'équipe A s'est déroulé dans les meilleurs conditions».

À la CAN-2018, les handballeurs algériens ont hérité au premier tour de la Tunisie, du Cameroun, du Congo et du Gabon, pays organisateur (poule A). Le groupe B est composé de l'Egypte (tenante du titre), du Maroc, de la RD Congo, de l'Angola et du Nigeria La Fédération algérienne de handball (FAHB) a assigné au staff technique national l'objectif d'arracher une place sur le podium à la CAN-2018 pour décrocher une qualification au Mondial-2019.

Le président de la CAHB en visite d'inspection au Gabon

Le président de la Confédération africaine de handball (CAHB), le Béninois, Mansourou Aremou, a entamé une visite d'inspection de deux jours à Libreville à moins d'un mois du début de la 23e édition de la Coupe d'Afrique des nations de handball (seniors messieurs), prévue du 17 au 27 janvier dans la capitale gabonaise. Pour la première journée de sa visite, le Dr Aremou s'est rendu sur le chantier du Palais des sports de Libreville qui accueillera les matchs de la CAN-2018 afin d'évaluer l'avancement des travaux, indique la CAHB. Samedi, la délégation de la CAHB aura une séance de travail avec le ministre des Sports gabonais, Mathias Otounga Ossibadjouo, et les responsables de la Fédération gabonaise de handball (Fégahand) et du Comité d'organisation de la CAN-2018.