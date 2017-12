Championnat National Amateur : Un match Ã  huis clos pour le CRBK, l'ASK et le MOC

Le CRB Kais, l'AS Khroub et le MO Constantine ont écopé d'un match à huis clos, et une amende de 30.000 DA pour leur mauvais comportement lors de la 13e journée du Championnat national amateur, disputée le 15 décembre courant, a annoncé la Ligue nationale du football amateur (LNFA). «Le CRB Kais, l'AS Khroub et le MO Constantine écopent d'un match à huis clos et 30.000 DA d'amende pour utilisation de fumigènes et jet de projectiles sur le terrain, sans causer de dommages physiques», a indiqué la LNFA dans un bref communiqué, publié sur son site officiel.

Le CRB Kais s'était neutralisé à domicile avec l'AS Khroub (0-0), alors que le MO Constantine l'avait emporté 2-1 en accueillant Hamra Annaba. Des fumigènes ont été utilisés dans plusieurs autres stades du championnat amateur au cours de la 13e journée, comme à Touggourt et Annaba, mais les clubs de ces deux villes se sont sortis avec une simple amende.

«L'USM Annaba et l'USM Khenchela écopent d'une amende de 20.000 DA chacun, pour utilisation de fumigènes et jet de projectiles entre les deux galeries, sans causer de dommages physiques», a indiqué la LNFA. Pour sa part, le NRB Touggourt a écopé d'une amende de seulement 10.000 DA, car ses supporters avaient utilisé des fumigènes, sans jet de projectiles sur le terrain ou de dommages physiques.

Au cours de cette 13e journée, le NRBT était allé gagner (2-1) chez l'USM Aïn El-Beïda, alors que l'USMAn avait dominé l'USM Khenchela (2-0).