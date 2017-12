Dans la LUCARNE : Le directoire consacrÃ©

Notre football, comme chacun le sait, est rentré de plain-pied dans le professionnalisme et ce depuis la saison 2010/2011. C'est-à-dire juste après que le MCA ait empoché son titre de champion d’Algérie avec Alain Michel. C’est vrai que l’amateurisme est aujourd’hui un système qui a fait ses jours, mais... Cela est vrai de part le monde. L’élitisme s’est installé de toutes ses forces, et aujourd’hui, il n’est plus question de revenir en arrière. Certes, après la dernière sortie du président de la FAF, Zetchi, affirmant que le «professionnalisme algérien a échoué», cela peut surprendre du fait qu’il s’agit d’une décision prise en haut lieu. Et il n’est pas facile de la remettre en cause, même si celle-ci intervient en conclusion d’un symposium sur le «renouveau du football algérien». C’est vrai que les recommandations de l’atelier relatif au professionnalisme ont abouti à ce constat que le président n’a fait, en fait, qu’annoncer. Toutefois, entre les dires et leur application sur le terrain, on est en face d’une prouesse technique pas facile à réaliser, même si l’on s’estime être un «virtuose». Le professionnalisme n’était pas une décision émanant de la FAF, mais des hautes sphères politiques nationales. On ne peut, du jour au lendemain, d’un revers de main, la remettre en cause. Ce ne sera nullement aisé. Ce serait même aventureux de suivre une autre voie alors qu’on ne sait pas comment on va remplacer l’actuel système par un autre. Le problème financier, les infrastructures qui ne sont pas de niveau…subsisteront toujours. Outre cela, nos clubs, aujourd’hui, face à des situations liées directement à leur gestion quotidienne sont en train de laisser presque de côté le C.A (conseil d’administration de la SSPA). En effet, le C.A, qui existe toujours dans la société par actions de nos clubs d’élite, est en train de céder du terrain au directoire. Celui-ci est non-règlementaire du fait qu’il n’y est pas mentionné dans la nomenclature des organes de gestion d’une société par actions de type capitaliste. Les instances de notre football, qui sont la FAF et la LFP, ne reconnaissent pas ce type d’organe. Néanmoins, entre les textes et leur application dans les différents clubs, la situation est en train de changer et d’une manière quasi radicale. La LFP de Kerbadj, qui avait eu à se prononcer sur la «percée» du directoire dans la gestion de nos clubs, est en train de revoir sa position sur la question. On trouve même normal et règlementaire que le directoire prenne en main les destinées d’un club donné sur le plan de sa gestion même temporairement. C'est-à-dire qu’on est en train de donner le primat à celui qui possède de l’argent beaucoup plus aux instances du club qui sont l’AG ou l’AGEx en cas de besoin. Néanmoins, au fond, tout le monde attend la manne étatique refusant de racler les «fonds de leurs tiroirs». On a vu cela au niveau de la JSK après la destitution de Mohand-Chérif Hannachi. Il y eut l’arrivée d’un premier directoire avec Sadmi, puis un deuxième avec Madjène, Zouaoui et Aït Djoudi. Face à la difficile situation à laquelle est confrontée la JSK, il risque de partir face à l’envie de Mellal de prendre en main le club en achetant éventuellement des actions. Après ce cas, l’USMH, qui rencontre de sérieux problèmes financiers, a traversé une phase pour le moins compromettante pour son salut. Elle se trouve actuellement dans une position de relégable avec seulement 12pts. Bensemra a été poussé, de force, à partir du fait que les joueurs ne l’ont pas soutenu. C’est, désormais, un directoire présidé par Mohamed Laib, Baghdadi et Djaâfar Bouslimani, qui vaquera aux destinées du club banlieusard. Ce trio compte, dès la phase retour, prévue le 06 janvier prochain, tout faire pour sortir l’USMH de sa «mauvaise passe actuelle». Toujours est-il, là aussi, on a adopté ce système de gestion au lieu et place du C.A, un organe qui se laisse faire sans réagir. A cause de son attitude, un président peut se retrouver seul faisant et défaisant comme bon lui semble un club aussi prestigieux soit-il. Ce type de cas ne doit pas être le mode de gestion par excellence qui va nous sortir de l’ornière. Ce n’est pas possible !

Hamid Gharbi