CRB : Henkouche pressenti pour succÃ©der Ã  Todorov

On s’y attendait : Ivica Todorov n’est plus l’entraîneur du CRB. Le technicien, arrivé en début de saison, a résilié, jeudi, son contrat.

«Dès la 8e journée du championnat, j’ai tiré la conclusion que ça ne marcherait pas. Je savais que c’était peine perdue. Je ne suis pourtant pas le genre de commando qui abandonne le navire et saute dès la première tempête. D’habitude, je suis un battant, mais pour l’intérêt de tous, il est préférable de se séparer maintenant», a déclaré le technicien à la presse.

Todorov a ajouté : «le président a insisté pour que je reste, mais j’ai décliné sa proposition.» Dans tous les cas, c’est la meilleure décision que pouvait prendre la direction. Avec la trêve, le CRB aura le temps d’engager un entraîneur qui aura plus ou moins le temps de faire connaissance avec le groupe, faire son diagnostic et essayer de corriger ce qu’il y a à corriger avant la reprise du championnat.

L’on sait que dans les coulisses, les dirigeants s’activent à trouver un successeur à Todorov. Des noms sont cités ça et là, mais il semblerait que celui qui fait particulièrement l’unanimité en ce moment est Mohamed Hankouche. Le technicien qui connait bien la maison belouizdadie est plébiscité par la plupart des décideurs au CRB. Pour le moment, l’affaire n’est pas conclue, mais Henkouche reste le plus proche de s’installer sur le banc du CRB pour le restant de la saison.

Le CR Belouizdad a fini la phase aller à la peu pompeuse dixième place avec dix-huit points d’engrangés seulement. Le nouvel entraîneur aura du pain sur la planche en perspective de la phase retour.

Amar Benrabah