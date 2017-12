congrÃ¨s international dâ€™endourologie Ã  SÃ©tif : 5 interventions chirurgicales en live

« Promouvoir l’urologie algérienne du futur et encourager toute initiative génératrice d’idée pour une urologie à la hauteur des espérances de nos patients », ce sont là des objectifs forts du 1er Congrès international d’urologie qui s’est tenu ce week-end à l’université Ferhat-Abbes Sétif1. Organisée par l’Association algérienne d’endourologie et de chirurgie laparoscopique, cette rencontre scientifique de haut niveau, la première du genre dans le pays, a été marquée, durant deux jours, par la présence de près de 250 praticiens spécialistes, chercheurs et experts en la matière exerçant en Algérie, mais aussi venus de plusieurs pays, à l’effet de confronter les idées et faire part des dernières avancées enregistrées dans cette spécialité. Dans ce contexte, la présence du Pr Olivier Traxer, professeur d’urologie à l’université Paris 6, une sommité dans le monde, avec le Pr Guohua Zeng, de Chine, aux côtés d’autres experts de renom, a permis à cette rencontre de se hisser à un haut niveau. A ce titre, et au-delà des communications présentées durant ces deux jours, consolidées par des cours et ateliers pratiques, avec la participation de l’Association européenne d’urologie, ce premier congrès à été également marqué par 5 interventions chirurgicales réalisées en live par voie endoscopique à partir des blocs opératoires d’une clinique privée. Des innovations d’autant plus importantes qu’elles seront supervisées par des experts internationaux et consacreront sa juste place à un débat interactif avec les spécialistes urologues présents. Le Dr Hichem Kouicem, président de l’Association algérienne d’endourologie et de chirurgie laparoscopique (ACELAS) dira : « Nous essayons de montrer un peu toutes ces facettes d’une chirurgie qui n’est pas agressive pour le rein, dans le cadre de l’appareil uro-génital. Notre association prône ce genre de chirurgie moins invasive pour essayer de la structurer en Algérie mais aussi faire l’apprentissage aux jeunes urologues. »

F. Zoghbi