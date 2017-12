Colloque sur Ferhat Abbas demain Ã  Jijel : Hommage Ã  un militant symbole

Le troisième colloque national sur Ferhat Abbas (1899-1985) sera ouvert demain à Jijel, a annoncé à l’APS le directeur de la maison de la Culture, Omar Oussedik. Organisée par cette dernière en collaboration avec l’université Mohamed-Seddik Benyahia de Jijel, la direction de la Jeunesse et des Sports, la direction des Moudjahidine et l’Organisation nationale des moudjahidine (ONM), cette rencontre placée sous le thème «Ferhat Abbas, le militant calme et le moudjahid symbole», prévoit plusieurs communications dans son programme, a précisé Hakim Djemaâ. Des interventions intitulées «L’évolution intellectuelle du discours de Ferhat Abbas» du journaliste et chercheur en histoire Mohammed Abbas et «Le mouvement national algérien, Ferhat Abbas comme modèle» qui sera animée par Hassan El Said, chercheur universitaire sont au programme de ce colloque national, en sus de témoignages des membres de la famille du défunt et de Hadj Bousaâd Mokhtar, un ancien militant de l’Union démocratique pour le manifeste algérien (UDMA ), a-t-on noté. Un hommage sera rendu, à cette occasion, à Halim Abbas, fils du défunt Ferhat Abbas, et une stèle commémorative sera inaugurée au douar de Bouaafroune, dans la commune de Oudjana, lieu de naissance du premier président du Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA), a précisé le responsable. Le programme de cette édition comporte aussi des expositions-photos, d’objets personnels et des ouvrages de Ferhat Abbas, et verra la projection d’ un film documentaire sur la vie et le parcours du militant et homme d’Etat, réalisé par le journaliste Khalil Hadena, a-t-il indiqué. Diplômé docteur en pharmacie en 1933, Ferhat Abbas, homme d’Etat et militant de la cause nationale, est l’auteur de plusieurs ouvrages dont «La nuit coloniale», «Autopsie d’une guerre», «Le jeune Algérien» et «Demain se lèvera le jour». (APS)