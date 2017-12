M. AÃ¯ssa Ã  Bakou : Â« Lâ€™AlgÃ©rie a rÃ©ussi son passage du terrorisme Ã  la paix Â»

«Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Mohamed Aissa, a mis en exergue, jeudi à Bakou (Azerbaïdjan), l'expérience réussie de l'Algérie dans son passage de la période du terrorisme et de l'extrémisme à l'état de paix et de stabilité», a indiqué un communiqué du ministère. Lors de la conférence internationale sur «Le rôle de la solidarité islamique dans le développement des civilisations et des religions» à laquelle il a pris part, M. Aissa a précisé que cette transition a été rendue possible grâce à «la charte pour la paix et la réconciliation nationale» et au «retour des Algériens à la modération dans la pratique de leur religion et aux principes ancestraux de dialogue et de cohabitation». En marge de cette conférence qui s'inscrit dans le cadre de la proclamation de l'année 2017 «année de la solidarité islamique», le ministre a tenu des rencontres avec ses homologues de différents pays arabes et musulmans. M. Aissa a animé également des débats sur la culture de la tolérance et la modération, a conclu le communiqué. (APS)