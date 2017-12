Cantines scolaires : Renforcer le rÃ´le des APC

Devant les nombreux cas signalés d’établissements scolaires ne pouvant assurer correctement la prise en charge des élèves en matière de restauration, décision a été prise par les pouvoirs publics d’associer les collectivités locales dans la gestion de ces établissements.

En effet, depuis quelques semaines déjà, les Assemblées populaires communales ont été appelées à assurer le bon fonctionnement des cantines scolaires, à travers la directive qui leur a été adressée par le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales.

Selon l’instruction 978 datée du 28 septembre 2017, définissant les modalités d’élaboration du financement des communes au titre de l’exercice de l’année 2018, l’accent a été mis sur la nécessité d’assurer la pérennité des cantines scolaires à travers leur approvisionnement en denrées alimentaires.

Cette même instruction stipule que « les dépenses inhérentes au fonctionnement des cantines scolaires sont considérées comme obligatoires ».

Ladite instruction, qui vise notamment l’amélioration de la qualité des repas offerts dans les écoles, donne également la possibilité aux parents d’élèves d’apporter leur contribution dans cette démarche.

Outre l’amélioration de la qualité des repas, les APC qui assurent la gestion des cantines scolaires se doivent de garantir une bonne hygiène au niveau des cantines scolaires, à l’effet de permettre aux élèves de bénéficier de leurs repas, dans les meilleures conditions.

Encouragée par les directeurs des établissements scolaires, cette démarche tend à régler le problème lié à la restauration pour éviter l’arrêt des cantines scolaires dans certaines écoles qui rencontrent des difficultés financières, notamment dans les zones enclavées du pays.

Pas moins d’un million d’élèves internes ou demi-pensionnaires bénéficient d’une bourse au niveau des cycles moyen et secondaire, trois millions bénéficient de l’allocation spéciale décidée par le Président de la République et que plus de trois millions d’élèves profitent de la cantine scolaire au niveau des écoles primaires.

Par ailleurs, le ministère de l’Education nationale a adressé une instruction aux établissements scolaires pour apporter aux élèves une bonne ration alimentaire, en réduisant notamment l’apport en sel et en sucre, selon les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé. Il est utile de rappeler qu’en plus du budget du ministère alloué à la restauration scolaire, d’un montant de près de 20 milliards de dinars, les APC et les wilayas versent également des subventions conséquentes pour améliorer la qualité des menus aux élèves.

Les APC doivent assurer également le personnel nécessaire aux écoles primaires pour effectuer les travaux de maintenance, l’alimentation en fuel, le traitement par le chlore des eaux potables distribuées au niveau des établissements scolaires et garantir le transport aux élèves des zones enclavées.

Kamélia Hadjib