M. Mermouri Ã  Adrar : Rattraper le retard dans les projets touristiques

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Hacène Mermouri, a insisté, jeudi dans la wilaya d’Adrar, sur la nécessité de rattraper le retard accusé par certains projets de développement touristique. «Il appartient de déployer davantage d’efforts pour rattraper le retard accusé par les projets touristiques retenus pour la wilaya, de hâter leur exécution et de prendre les mesures réglementaires en ce sens», a indiqué le ministre, en marge de l’inauguration d’un centre de l’artisanat dans la commune de Tinerkouk. M. Mermouri a souligné que son département œuvre à prendre en charge les préoccupations des promoteurs, notamment celles liées au financement des projets, à travers des conventions avec les institutions bancaires publiques. Répondant à certaines doléances soulevées par les artisans et afférentes à la commercialisation de leurs produits, il a indiqué que le secteur du tourisme agit selon une vision moderne permettant aux chambres de l’artisanat et des métiers (CAM), à travers le pays, de lancer des initiatives de vulgarisation et de médiatisation des produits tout au long de l’année, en vue de contribuer à la promotion et au renforcement des opérations d’écoulement des produits de l’artisanat.

«Le ministère du Tourisme et de l’Artisanat s’attelle à l’accompagnement des artisans durant toutes les phases de leurs activités», a affirmé M. Mermouri à ce propos. Le nouveau centre de l’artisanat «Chahid Zaoui-Moul-El-Farâa», localisé dans la zaouïa de Debbagh, commune de Tinerkouk, comporte plusieurs stands dédiés à l’exposition des produits de l’artisanat réalisés par les associations et les ateliers spécialisés. Selon les explications fournies à la délégation ministérielle, la wilaya d’Adrar, qui recense 8.000 artisans, s’est vu accorder plus de 80 projets touristiques, réalisés ou en chantier, dont six totalisant 24 lits seront livrés en 2018, et qui sont susceptibles de créer plus de 1.700 emplois. Dans la wilaya déléguée de Timimoune (220 km nord d’Adrar), le ministre du Tourisme et de l’Artisanat a inspecté l’ancienne place publique «Akhebouna-Ghouni» qui accueille la manifestation du patrimoine d’Ahellil et d’autres activités folkloriques. Sur site, il a appelé à la nécessaire préservation de cet espace qui figure parmi les sites touristiques de la région du Gourara. M. Mermouri a visité, par ailleurs, l’hôtel «Gourara» (plus de 190 lits), relevant de la chaîne hôtelière El-Djazaïr. Cette structure hôtelière, qui a été classée «quatre étoiles» après avoir bénéficié d’opérations d’aménagement et de réhabilitation, a contribué à la promotion de la destination touristique de la région.

Toujours dans le Gourara, le ministre a procédé à l’inauguration d’une station privée de détente dénommée «Akham», réalisée près de la palmeraie de Timimoune avec un cachet touristique remarquable.

Le ministre a ensuite inspecté, au chef-lieu de wilaya d’Adrar, un chantier de résidence touristique «El-Kounti», ainsi que les travaux de réaménagement de l’hôtel «Touat», avant d’inaugurer une nouvelle structure hôtelière «Tikyalet», fruit d’un investissement privé. Au terme de sa visite de travail dans la wilaya d’Adrar, le ministre du Tourisme et de l’Artisanat a visité une exposition d’artisanat au centre «Souika». (APS)