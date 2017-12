CoopÃ©ration algÃ©ro-tunisienne : Des liens plus approfondis

Signature d'un mémorandum de coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique entre l’Algérie et la Tunisie.

L'Algérie et la Tunisie ont signé, jeudi à Alger, un mémorandum de coopération visant à consolider le partenariat entre les deux pays dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le document a été signé, au siège du ministère, par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar, et son homologue tunisien, Slim Khalbous, lors de la réunion de la commission mixte algéro-tunisienne de l'enseignement supérieur. « Ce mémorandum vise à consolider la coopération bilatérale dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, en passant à «une nouvelle étape» à travers «une véritable stratégie pour la prise en charge optimale des préoccupations soulevées, plus particulièrement dans le domaine de la recherche scientifique, et l'élaboration de programmes communs de recherche encadrés de manière bilatérale», a déclaré M. Tahar Hadjar à l'issue de cette signature. Le ministre a révélé que les deux parties ont abordé, a cette occasion, les possibilités d'établir des liens plus approfondis entre les départements universitaires, notamment par l'organisation de sessions de formation et de mobilité ainsi que d'échange d'expériences. « Il est urgent d’approfondir la réflexion sur les méthodes de renforcer la coopération entre universités des deux pays et de définir les domaines prioritaires de coopération», a-t-il dit.

D’ailleurs, M. Hadjar a évoqué les possibilités de redynamiser les conventions entre les deux universités, en particulier, celles liées à l'échange d'enseignants et d'étudiants. «Nous sommes appelés à fournir plus d’effort de coopération afin de donner un nouveau souffle à nos relations», a-t-il souligné, tout en ajoutant que l’Algérie est en mesure de fournir tous les moyens matériels pour dynamiser les relations des deux pays et concrétiser les résultats des recherches sur le terrain.

Il a tenu à rappeler que l’Etat consacre une importante enveloppe budgétaire, à savoir, «1,4 milliard de dollars pour l’université, dont 400.000 dollars sont consacrés à la recherche scientifique». L’Algérie compte renforcer sa position en donnant plus de moyens à la recherche et diversifier son économie basée essentiellement sur les hydrocarbures et donner plus de valeur aux produits locaux en limitant l’importation de certains produits de luxe», a-t-il ajouté. S’agissant de la réunion de la commission mixte algéro-tunisienne, M. Tahar Hadjar a indiqué que c’est là une occasion de pousser de l’avant les relations bilatérales entre les deux pays. « Cette rencontre devrait être un espace d'échanges et de concertation sur les thèmes de la recherche scientifique et de discuter des problématiques majeures pour assurer la qualité de l’enseignement dans un contexte marqué par l’introduction des nouvelles méthodes d’enseignement», a-t-il dit, tout en appelant les responsables de son secteur à accorder un intérêt particulier aux technologies de pointe.



Mettre en place un plan stratégique pour mettre en adéquation les diplômés universitaires et le monde du travail



De son côté, le ministre tunisien, M. Slim Khalbous a mis en avant la nécessité de renforcer la coopération bilatérale dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de la hisser à un niveau stratégique et institutionnel en termes d'échange d'étudiants et d'enseignants et d'expériences de manière générale, notamment dans le domaine du soutien et du financement des programmes communs de recherche scientifique. « Plus de 100 conventions de coopération dans le domaine de la recherche scientifique ont été signées entre l’Algérie et la Tunisie. Les deux pays ambitionnent d’approfondir les relations de coopération dans le domaine universitaire en organisant des rencontres annuelles», a-t-il dit.

Le responsable a indiqué que son institution est tout à fait disposée à renforcer et à multiplier ses échanges par l’envoi d’experts dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et à accroître ses projets de formation à l’égard de l’Algérie qu’elle considère comme un important pays. D’ailleurs, il affirme que dans le cadre de ce memorandum de coopération, il est convenu aussi de favoriser la mobilité des doctorants ainsi que la multiplication des échanges de délégations entre les établissements universitaires d’Algérie et de Tunisie.

M. Khalbous a mis l’accent également sur l’importance de mettre en place un plan stratégique pour mettre en adéquation les diplômés universitaires et le monde du travail. « Cette convention a porté sur d'autres domaines, notamment celui de l'employabilité, de l'adéquation de la formation aux besoins du secteur socioéconomique et ce, afin d'améliorer nos méthodes de production et les mettre aux normes internationales», a-t-il ajouté. Il y a lieu de dire que les travaux de la réunion de la commission mixte algéro-tunisienne de l'enseignement supérieur se déroulent en ateliers portant sur les domaines de la formation, de la recherche scientifique, de la gouvernance et de la vie universitaire ainsi que sur l'évaluation des activités programmées lors des précédentes rencontres

Sarah A. Benali Cherif