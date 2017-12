M. Ouyahia inaugure la 26e Ã©dition de la Foire de la production algÃ©rienne : Diversification intÃ©gration et exportation

Le Premier ministre, accompagné du staff gouvernemental, a inauguré, jeudi à la Safex, la 26e édition de la Foire de la production algérienne (FPA), dédiée à une «Économie diversifiée et performance à l’export». Des instructions sont données, la production nationale doit inexorablement apporter sa plus-value à l’économie nationale, en contribuant à sa diversification.

D’un stand à l’autre, Ahmed Ouyahia n’a cessé de réclamer une augmentation du taux d’intégration et une démarche offensive en matière des exportations. En effet, le développement des produits made in Algeria est inscrit dans le chapitre des objectifs assignés dans le nouveau modèle économique de croissance. A l’adresse des exposants, le chef de l’Exécutif recommande également la diversification des activités, de la rationalité et du pragmatisme.

Les entreprises, ajoute-t-il, ne doivent pas faire la même chose, mais apporter un plus en termes macro-économiques. Aux opérateurs publics, Ouyahia précise que «l’Etat n’a plus les moyens financiers pour continuer l’effacement des découverts», leur rappelant que l’Algérie était le «seul pays au monde qui pratique une bonification des crédits de 2,5 points». Enchaînant, le Premier ministre rassure les opérateurs privés quant à la détermination de l’Etat à les assister, tout en leur demandant au passage d’aller à une vitesse de croisière pour l’objectif de réduire les importations et son corollaire préservation des réserves de changes et appui de l’indépendance financière du pays. Pour mieux fructifier les efforts de ces opérateurs, Ouyahia les invite à s’associer, notamment dans le cadre du Forum des chefs d’entreprises (FCE), pour investir le domaine du Fret aérien et maritime pour essayer de réduire le coût du transport des produits exportés et rendre ainsi plus compétitives leurs exportations en termes de prix.



Automobile : mettre de l’ordre



Arrivé au stand de l’automobile, le Premier ministre a trouvé exagéré le nombre de demandes d’assemblage de véhicules en Algérie. Une situation qui l’Etat à «mettre de l’ordre dans ce marché, précisant que le Gouvernement «ne va pas laisser refaire l’histoire des minoteries». Clair et précis, M. Ouyahia souligne que ans l’avenir, ils seront 5 assembleurs pour l’automobile et 5 pour les camions. Et d’enchaîner : «Ceci ne va pas plaire à certains mais, en tant que gouvernement, nous avons à défendre les intérêts du pays. Nous n’avons plus de devises à gaspiller». Cet «assainissement», précise le Premier ministre, se fera dans le cadre d’une démarche rationnelle visant à éviter une saignée des devises. «Il n’y aura pas 50 producteurs de véhicules légers ou lourds en Algérie, la liste sera très limitée. C’est un marché qui va être rétréci et qui sera monopolisé. Nous comptons sur ceux qui sont sur place pour tenir la balle», a déclaré M. Ouyahia. Cette démarche du Gouvernement, explique-t-il, est surtout dictée par l’amenuisement des réserves de change du pays du fait de la baisse des cours de pétrole. «Si on a arrêté d’importer 500.000 véhicules/an, soit 6 milliards de dollars, ce n’est pas pour importer 600.000 ou 800.000 kits aujourd’hui. Les 500.000 véhicules étaient importés à l’époque où nous avions 174 milliards de dollars mais aujourd’hui, à novembre, nous n’en avons que 98 milliards de dollars», indique-t-il en guise d’arguments. Par ailleurs il convient de souligner que 483 exposants, dont 169 entreprises publiques, ont pris part à cette manifestation. Cette édition est marquée par la présence, pour la première fois, du secteur de l’automobile à travers la participation de neuf concessionnaires et sera ainsi une occasion pour les visiteurs de découvrir les modèles assemblés localement. En totalité, ils sont sept secteurs qui sont représentés à cette foire, à savoir les industries manufacturière, militaire, électronique, électriques et électroménagère, agroalimentaire et emballage, chimique et pétrochimique et l’industrie mécanique, sidérurgique et métallurgique. La FPA, qui ouvre ses portes au grand public tous les jours de 11h à 18h tandis que les matinées du 24, 25 et 26 décembre seront exclusivement réservés aux professionnels, représente un rendez-vous incontournable pour les opérateurs économiques nationaux, les entrepreneurs ainsi que les jeunes investisseurs pour présenter les capacités, l’évolution et les aspirations des entreprises algériennes.

Fouad Irnatene

Incident de la banderole portant atteinte au souverain saoudien au stade d’Aïn M’lila :

« Les lois algériennes imposent le respect des chefs d’État »



Approché par les journalistes à l’issue de cette inauguration sur l’incident de la banderole portant atteinte au souverain saoudien au stade de Aïn M’lila, le Premier ministre a affirmé que les «lois algériennes imposent le respect du Président de la République et des autres chefs d’Etat». Il estime que l’incident du stade est «inadmissible», soulignant que le peuple algérien est connu pour ses «bonnes valeurs morales». F. I.

Appel aux entreprises à s’impliquer davantage dans la diversification de l’économie

M. Ouyahia a incité les entreprises algériennes à s’impliquer davantage dans la diversification de l’économie en augmentant leurs taux d’intégration pour réduire les importations et en adoptant une démarche plus agressive en matière d’exportation.

Le stand de l’ANP englobe des unités de production relevant des Commandements des Forces aériennes et navales, des directions des fabrications militaires, du matériel et des infrastructures militaires. Il s’agit des établissements et des unités de productions de l’ANP spécialisées dans divers domaines, à l’instar du secteur des industries mécaniques légères et lourdes, des industries électroniques, de la construction et de la rénovation des matériels aériens et navals ainsi que du secteur du textile. Visitant les autres stands, le Premier ministre a notamment appelé les entreprises exposantes dans différents secteurs à diversifier leurs activités et éviter de recréer des productions existant en abondance sur le marché. «Il faut de la rationalité, si nous avons cinq ou six nouvelles entreprises qui démarrent c’est bien, mais si elles font toutes la même chose, qu’est ce que cela pourra nous apporter en terme macro-économique ?», a-t-il asséné à l’adresse d’un producteur de chauffages à gaz. Le même message a été adressé à des producteurs d’appareils électroniques et électroménagers. Il a en outre invité les opérateurs privés, à s’associer, notamment dans le cadre du Forum des chefs d’entreprises (FCE), pour investir le domaine du Fret aérien et maritime pour essayer de réduire le coût du transport des produits exportés et rendre ainsi plus compétitives leurs exportations en termes de prix. Le Premier ministre a, une fois encore, assuré de la détermination du Gouvernement à aider et accompagner les opérateurs privés notamment ceux qui exportent. Il a appelé par la même ces opérateurs à «aider» l’Etat à réduire davantage les importations. «Aidez-nous à réduire les importations pour préserver les réserves de changes et par conséquent l’indépendance financière du pays», a-t-il lâché à des producteurs privés. S’adressant à certains opérateurs publics présents à cette foire, il leur a rappelé la situation financière difficile que traverse le pays en affirmant que «l’Etat n’a plus les moyens financiers pour continuer l’effacement des découverts». Il a noté, dans le même sillage, que l’Algérie était le «seul pays au monde qui pratique une bonification des crédits de 2,5 points». La majorité des opérateurs ont salué les mesures engagées par le gouvernement pour soutenir la production nationale et ont notamment applaudi la suppression récente du régime des licences d’importation pour des centaines de biens produits localement. (APS)

réserves de changes

98 milliards de dollars à fin novembre



Les réserves de change de l’Algérie se sont établies à 98 milliards de dollars à fin novembre 2017, a indiqué M. Ouyahia». Lorsque on avait 174 milliards de dollars (de réserves de change, Ndlr) l’Algérie importait 500.000 véhicules/an pour 6 milliards de dollars mais, aujourd’hui, nous n’avons que 98 milliards de dollars à novembre. Nous n’avons pas arrêté d’importer ce nombre de véhicules pour importer 600.000 kits», a-t-il dit à un concessionnaire intéressé par l’activité d’assemblage de voitures en Algérie. Pour rappel, le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya avait récemment indiqué que le matelas de devises de l’Algérie s’établi à 100 milliards de dollars en novembre. En octobre dernier, M. Raouya avait pronostiqué que les réserves de change pourraient reculer à 97 mds usd à fin décembre 2017. Selon ses prévisions, le matelas de devises devrait s’établir à 85,2 mds usd à fin 2018 (l’équivalent de 18,8 mois d’importations), et à 79,7 mds usd en 2019 (18,4 mois d’importations) avant d’atteindre 76,2 mds usd en 2020 (17,8 mois d’importations). Les réserves de change étaient à 114,1 mds usd à fin décembre 2016 contre 144,1 mds usd à fin 2015. (APS)



Financement non conventionnel

Début de l’opération de tirage de billets de banque



S’exprimant en marge de l’inauguration de la 26e édition de la Foire de la production algérienne, M. Raouia a précisé que l’opération de tirage des billets de banque a débuté récemment, affirmant que le déficit du trésor public pour l’année 2017, s’élevant à 570 milliards DA a été pris en charge grâce au mécanisme de financement non conventionnel. S’agissant des textes d’application relatifs au mécanisme de financement non conventionnel prévu par la loi amendée sur la monnaie et le crédit, M. Raouia a annoncé qu’ils seront promulgués début 2018. M. Raouia avait déclaré récemment, lors de la présentation du texte du projet de loi de Finances 2018 (PLF) devant le Conseil de la nation, que la hausse des prix des produits de consommation n’était aucunement liée à l’opération de tirage des billets de banque dans le cadre du financement non conventionnel, qui n’a pas encore commencé. Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, avait affirmé à maintes reprises que les fonds devant être empruntés par le Trésor public auprès de la Banque d’Algérie dans le cadre du mécanisme de financement non conventionnel, n’entraineront pas une inflation et seront exclusivement destinés au financement de l’investissement public. (APS)