Restauration de la Casbah dâ€™Alger : DÃ©termination des pouvoirs publics

La restauration de la Casbah d'Alger selon les normes techniques arrêtées par l’UNESCO, l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture pour la protection des sites classés patrimoine mondial est un «défi» qui sera relevé par les pouvoirs publics. C’est ce qu’assure le Premier ministre dans sa réponse lue en son nom par le ministre des Relations avec le Parlement, Tahar Khaoua, lors d'une séance plénière au Conseil de la nation. «La restauration de la Casbah d'Alger constitue un défi majeure pour les pouvoirs publics eu égard aux problématiques juridique, administrative et financières rencontrées. La classification par l'UNESCO de cet héritage historique sur la liste du patrimoine culturel mondial en 1992 témoigne de la valeur et de l'importance que revêt cette ville antique», a, en effet, soutenu Ahmed Ouyahia non sans mettre en avant «l'importance» que revêt la Casbah d’Alger en tant que l'un des «plus vieux» sites urbains surplombant la Méditerranée. Pour le Premier ministre, la préservation et la protection de ce site «historique», «culturel» et «civilisationnel» qui a une symbolique «particulière» pour les Algériens figure parmi les préoccupations «majeures» des pouvoirs publics qui s'attellent, a-t-il assuré, à lui redonner son «lustre d'antan». «Je souhaite vous rappeler les nombreuses démarches et autres initiatives prises par le gouvernement dans l’optique de restaurer la Casbah d’Alger à travers notamment les premières mesures d'urgence entreprises au début des années soixante-dix, malgré le manque de moyens et de compétences avérées dans ce domaine, en sus de l'absence d'un cadre juridique et de normes régissant les différents aspects relatifs à la protection du site», a-t-il expliqué en se félicitant de l’existence aujourd’hui d’un dispositif juridique «cohérent», qui définit les conditions et les normes liées à la restauration, la réhabilitation et la protection du patrimoine. Ouyahia citera à ce propos certaines lois relatives à la protection du patrimoine culturel et l'ensemble des textes d'application y afférents dont le décret exécutif n°03-322 du 5 octobre 2003 portant maîtrise des œuvres relatives aux biens culturels immobiliers protégés. Ces dernières années, l'intérêt des pouvoirs publics a été focalisé dans le cadre de ce dispositif juridique et de la dynamique de développement qu'a connue le pays sur la réhabilitation et la restauration de cette cité antique en procédant dans un premier temps, vertu du décret exécutif n°05-173 du 09 mai 2005 portant création et délimitation du secteur sauvegardé «la Casbah d'Alger», à la réalisation des études nécessaires et au parachèvement de toutes les procédures qui ont abouti à l'élaboration d'un plan permanent de préservation et de restauration de ce secteur sauvegardé. «Le projet a fait l'objet de suivi permanent par le gouvernement, en témoignent les Conseils interministériels consacrés à l'évaluation du taux de réalisation de ce plan», a-t-il noté, précisant que la première phase de mise en œuvre a renfermé une série d'opérations urgentes. «Il s'agit, a-t-il énuméré, de la restauration de 212 bâtisses, dont 7 sont classées sites historiques, de cinq anciennes mosquées, de neuf demeures historiques et de 57 espaces, outre le relogement de 411 familles et le nettoyage de 114 sites, une opération qui s'est soldée par l'évacuation de 130.000 m3 de débris et d'ordures ménagères. Les rapports périodiques sur l'état d'avancement de l'ensemble des opérations de restauration ont mis en exergue la pertinence de transférer le projet à la wilaya d'Alger, en vue de garantir la coordination entre les différents secteurs et instances concernées et de surmonter les problèmes liés à la situation juridique des propriétaires».



Transfert du projet à la wilaya d’Alger : une décision pertinente



C'est ainsi que des travaux de restauration de plusieurs sites archéologiques et religieux ont été lancés au niveau de la ville, à l'instar de «Djamaa El Berani» et ses dépendances et «Dar El Baroud» (le poudrière), au palais du Dey, et le palais Hassan Pacha, outre sept bâtisses situées au cœur de la Casbah, dont l'ancien siège du théâtre national et les demeures historiques ayant servi d'abri pour les moudjahidine durant la glorieuse guerre de Libération, a estimé le Premier ministre qui a fait état d'opérations d'enfouissement des réseaux électriques et le renouvèlement des canalisations d'évacuation et d'assainissement. M. Ouyahia rappelle également le recours à l'Agence nationale de gestion des réalisations des grands projets de la culture afin d’accompagner les services de la wilaya d'Alger dans tout ce qui a trait au «respect» des règles architecturales et des prescriptions des bureaux d'études et des maîtres d'œuvres. «Aujourd’hui, les mesures administratives nécessaires sont prises pour le lancement de trois opérations, à savoir le suivi et la réalisation des travaux de restauration du palais des Beys et palais du Dey et les études techniques relatives à 33 tranches programmées dans le cadre du plan d'intervention qui couvre plus de 200 propriétés à la Casbah», a conclu le Premier ministre.

Synthèse : S. A. M.