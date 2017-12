Agriculture : Assurer les ressources hydrauliques et lâ€™Ã©lectricitÃ© aux nouvelles concessions

Le ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche œuvre actuellement à appliquer l'instruction faisant obligation aux services de l’entreprise de distribution de l’électricité et du gaz (Sonelgaz) et à l'Agence nationale des ressources hydrauliques (ANRH) de participer à l'étude et au lancement des périmètres agricoles consacrés à l'investissement dans le cadre du droit de concession. «Il n'est pas possible de créer un périmètre agricole de concession sans l'association de Sonelgaz et de l'ANRH à l'étude et à la création du périmètre», a affirmé jeudi dernier le ministre du secteur, Abdelkader Bouazghi, lors d'une séance plénière consacrée aux questions orales au Conseil de la nation et, présidée par le vice-président du Conseil, Houbad Bouhafs. Cette mesure qui vient compléter l'instruction interministérielle de 2008, vise à remédier aux difficultés rencontrées par les exploitants lors de la supervision du lancement des exploitations agricoles, inhérentes essentiellement au manque d'eau et d'électricité dans le périmètre agricole consacré de la concession.





Développement et préservation des terres pastorales sahariennes



S'agissant des terres non exploitées, le ministre a indiqué que plusieurs commissions ont été mises en place au niveau de toutes les wilayas pour aider les exploitants et les accompagner dans le lancement de leurs projets et écarter tous les investisseurs qui n'ont pas encore lancé leurs investissements. Les périmètres agricoles font l'objet d'une étude de faisabilité économique et sociale visant à définir clairement les superficies pouvant être valorisées et le mode agricole autorisé. M. Bouazghi a fait savoir que le ministère de l'Agriculture n'intervenait pas dans l'octroi des périmètres agricoles qui relève d'une opération locale, en premier degré, sauf en cas de dépassement de la superficie accordée, conformément à la circulaire interministérielle 108 qui stipule que le ministère intervient lorsque la superficie dépasse de 10 fois la superficie de référence des exploitations agricoles.

S'agissant de la transformation de la vocation des terres pastorales en terres agricoles, le ministre a indiqué que plusieurs instructions ont été données pour éviter de porter atteinte aux superficies pastorales et empêcher leur intégration dans le système de valorisation des terres agricoles, et ce à la faveur des efforts consentis par l'Etat pour assurer une couverture végétale dans ces superficies. Le système en vigueur, selon le premier responsable du secteur, permet la création d'exploitations agricoles spécialisées dans l'élevage de bétail à vocation pastorale, selon les études effectuées sur les périmètres.

Dans le cadre de la loi de finances 2018, la proposition portant exemption de l'orge de la TVA a été retenue, ce qui permettra aux éleveurs de l'acheter à des prix moins coûteux, poursuit le ministre.

Synthèse : S. A. M.