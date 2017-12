Le ministre de lâ€™IntÃ©rieur, des CollectivitÃ©s locales et de lâ€™AmÃ©nagement du territoire : Les nouvelles APC et APW installÃ©es

Affaires du tifo d’Aïn M’lila et de l’acte de vandalisme d’Aïn Fouara : « La justice fait son travail. »

Comité national chargé de l’élaboration du fichier national social : « Une première évaluation d’ici un mois. »

S’exprimant lors d’un point de presse qu’il a animé, ce jeudi, au sortir de la séance consacrée aux questions orales du Conseil de la nation, le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire a mis à profit cette opportunité pour s’exprimer sur de nombreuses questions liées à l’actualité nationale. A commencer par les élections locales de 2017. M. Noureddine Bedoui assure à ce propos que les Assemblées populaires communales (APC) et les Assemblées populaires de wilaya (APW) élues le soir du 23 novembre dernier ont été toutes installées, soulignant à ce propos que les nouveaux présidents d’APC s’attellent actuellement à l’installation des différentes structures et autres commissions. «Dieu merci, tout s’est déroulé dans de bonnes conditions».

L’Administration est toujours là pour aider et accompagner ceux qui en ont besoin tout en affichant son impartialité», a-t-il déclaré. Sur le rapport final de la Haute instance indépendante de surveillance des élections sur ce scrutin, il a rappelé que cette dernière a fait part de points jugés «positifs» et signalé que la HIISE a émis des propositions en vue «d’améliorer davantage» le système électoral de notre pays. «Globalement, nous sommes satisfaits et heureux de constater que les choses évoluent dans le bon sens, ce qui nous encourage à tout mettre en œuvre pour parvenir à des opérations électorales qui soient en harmonie avec la loi organique relative à notre régime électoral», a-t-il ajouté. Evoquant l’immigration clandestine, le ministre l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire a révélé le rapatriement, par voie terrestre ou aérienne, de plus de 10.000 Nigériens vers leur pays, et affirmé dans la foulée que l’Algérie accorde une importance particulière quant au respect des principes universels des droits de l’homme. «Il faut savoir également que l’Algérie travaille en étroite coordination, que ce soit avec le Niger ou les autres pays concernés, en vue de mettre fin aux pratiques criminelles visant à exploiter les migrants, notamment les femmes et les enfants», a-t-il noté avant d’être interrogé sur l’autre sujet brûlant de l’heure, en l’occurrence le fameux tifo qui a porté atteinte au souverain saoudien, déployé le week-end dernier, au stade d’Ain M’lila, lors du match de football de Ligue 2 Mobilis ayant opposé l’équipe locale au GC Mascara. «La justice algérienne a ouvert une enquête. Laissons-la faire son travail et ce que je peux vous dire, c’est qu’au moment opportun, des mesures seront prises en fonction de l’enquête judiciaire», s’est-il contenté de commenter. Idem pour l’acte de vandalisme ayant visé la statue d’Ain Fouara (Sétif). M. Bedoui a affirmé en effet que l’affaire est entre les mains de la justice laquelle, a-t-il ajouté, est souveraine pour annoncer les mesures qui seront prises à l’encontre de l’auteur de l’acte.

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire est revenu, par ailleurs, sur l’installation, mercredi dernier, du comité national chargé de l’élaboration du fichier national social de la population et devant être la base sur laquelle s’appuieront les pouvoirs publics dans l’optique du ciblage des citoyens bénéficiaires des subventions de l’Etat. A cet effet, il a confié que les deux commissions relevant de son département ministériel et celui des finances sont déjà à pied d’œuvre et a donné rendez-vous dans un mois pour une première évaluation du travail.

« Mise en œuvre de plus de 1.200 plans communaux pour la gestion des déchets en 2017 »

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, a fait état, ce jeudi, de la mise en œuvre de 1.257 plans communaux pour la gestion des déchets en 2017, affirmant que ses services ont enregistré des résultats «positifs» par rapport aux opérations de nettoyage de l’environnement à travers toutes les communes du pays. «Les résultats obtenus suite à l’application des instructions données aux walis au début de l’année en cours sont positifs» a affirmé M. Bedoui en réponse à la question que lui a posée le sénateur, Abdelhalim Latrach sur les mesures prises pour assurer l’hygiène dans les communes côtières, lors d’une séance plénière au Conseil de la Nation consacrée aux questions orales. Il a indiqué que 1.257 plans communaux de gestion des déchets ont été mis en œuvre en 2017, soit une couverture de 81,58% des communes au niveau national.

Il a précisé, en outre, que «141 centres d’enfouissement technique financés par l’Etat ont été recensés, dont 87 déjà réalisés, 30 sont en cours et 24 centres en début de travaux, ajoutant que ses services ont compté 161 décharges contrôlées dont 85 décharges réalisées, 43 sont en cours. Selon M. Bedoui, 85 décharges anarchiques sur 151 programmées, 29 centres de tri et 26 stations de transformation ont été réhabilités. «Le ministère de l’Intérieur a mis en place 47 établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) pour gérer les centres d’enfouissement technique» a-t-il précisé.

Evoquant le bilan enregistré en septembre dernier, M. Bedoui a fait état de 12.000 larges opérations de nettoyage à travers tout le territoire national lesquelles ont été effectuées par les services communaux et de wilayas ainsi que d’autres acteurs locaux en mobilisant 11.000 camions et plus de 50.000 agents d’hygiène», soulignant «l’enlèvement de 760.000 tonnes de déchet et l’éradication de 5.000 points noirs». Le premier responsable de l’Aménagement du territoire, a annoncé, à ce propos, que d’autres mesures «ont été prises pour la préservation de l’hygiène publique à l’occasion de la saison estivale, dont la mise en place de la Commission nationale chargée de la préparation de la saison estivale en mai dernier, comprenant tous les secteurs ministériels ainsi que l’organisation des campagnes d’hygiène (bénévolat) avec l’implication de la société civile».

«Le ministère tend à mettre en œuvre le Plan national de l’aménagement du territoire pour l’année 2030 tout en encouragent les industries liées au recyclage outre la création de petites entreprises spécialisée dans la gestion des déchets», a t-il-conclu.



Faciliter le déplacement des voyageurs à travers les aéroports et les régions frontalières



Sur un autre registre, et répondant à la question d’un sénateur sur la généralisation de l’emploi des lecteurs de passeports biométriques à tous les postes frontaliers, le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, a affirmé, que son département avait assuré tous les moyens et dispositifs modernes nécessaires pour faciliter le déplacement des voyageurs à travers les aéroports et les postes frontaliers.

M. Noureddine Bedoui a précisé que le ministère œuvre dans le cadre d’une stratégie globale, en application du programme du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika», à fournir un service de qualité à tous les voyageurs au niveau des différents postes frontaliers», soulignant que ses services avaient suivi deux phases importantes en la matière. Selon le ministre, la première phase consiste à orienter tous les efforts vers la création d’une base de données biométrique, finaliser une autre base de données propre aux passeports biométriques et transmettre cette dernière aux services de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), à travers tous les postes frontaliers terrestres, maritimes et aériens».

«Les mesures nécessaires ont été prises pour permettre l’exploitation de la base de données biométriques, à à travers l’acquisition d’appareils destinés à la lecture des passeports biométriques électroniques et la désignation de sites frontaliers pilotes, a ajouté le ministre. La distribution progressive de ces appareils a été entamée depuis 2016, dans les postes frontaliers terrestres, maritimes et aériens du pays, en fonction de l’importance de ces postes ainsi que du flux des voyageurs qui y transitent, a précisé le ministre.

Le plan spécial de distribution des lecteurs de passeports biométriques à travers les différentes régions du pays a été mis en œuvre progressivement, avec la formation des agents chargés de les manipuler. Répondant à la question du membre du conseil, Abdelkader Chenini, sur le recours par certains automobilistes à la teinte fumée pour revêtir la vitre latérale de leurs véhicules, pour éviter la chaleur, M. Bedoui a estimé que cet emploi réduit la champ de vision du conducteur, entraînant ainsi, des accidents de la route.

Il a souligné la nécessité d’appliquer les dispositions juridiques et réglementaires en vigueur, exigeant que les vitres des véhicules soient transparentes, ajoutant que «les contrevenants sont exposés à une contravention de 3e degré» .

Le ministre a toutefois exclu les véhicules importés et dont le verre pourrait être à base d’un matériau fumé, affirmant que le verre fumé n’expose pas le contrevenant à une infraction, étant donné que ce verre a été fabriqué conformément aux standards de sécurité routière, et de ce fait, les agents de l’ordre n’auront pas de difficultés dans leurs missions de contrôle.

