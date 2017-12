Nasser Hideur, Directeur gÃ©nÃ©ral dâ€™Al Salam Bank : Â« Il faut un ancrage lÃ©gal et rÃ©glementaire Â»

Si ses débuts n’ont pas été euphoriques, avec uniquement deux banques qui s’y sont inscrites, la finance islamique voit aujourd’hui ses missions s’élargir en s’affichant comme un des outils auxquels le gouvernement s’appuie pour absorber l’économie informelle. Répondant volontiers à notre sollicitation, Nasser Hideur, directeur général d’Al Salam Bank, apporte une analyse pertinente sur le principe de ce modèle de finance devenue à travers le monde une «industrie structurée et normalisée», et sa place dans le développement de l’économie nationale. Et bifurque sur l’ambition de l’établissement qu’il dirige, Al Salam Bank, de passer la vitesse supérieure, celle de la digitalisation.



El Moudjahid : Les produits de la finance islamique sont structurés en conformité aux principes de la charia, interdisant la pratique des taux d’intérêt. Cela n’est-il pas contraire aux pratiques de la banque conventionnelle ?

M. Nasser Hideur : La différence entre une banque charia compatible et une banque conventionnelle ne se situe pas au niveau du principe de la rémunération des prestations, mais dans la nature juridique et contractuelle de ces dernières. Les opérations de crédit conventionnelles obéissent au régime juridique du contrat de prêt, dont la rémunération est prohibée par la charia musulmane étant considérée comme de l’usure. Comme alternative à ces pratiques non conformes, la banque islamique propose aux opérateurs économiques et aux ménages, des facilités de paiement dans le cadre de contrats de vente à tempérament (mourabaha- bai’a ajil- bai bitakssit) ou de location (ijara) ou d’entreprise (istisna’a). Elle peut aussi financer les projets, à travers des formules participatives basées sur le partage des pertes et des profits, telles que la moucharaka et la moudharaba.

La rémunération de l’intervention de la banque islamique est le corollaire de son intervention dans la transaction commerciale en tant qu’acteur économique à part entière participant aux risques commerciaux et financiers y inhérent. En matière de collecte des ressources, l’autre volet tout aussi important de l’intermédiation financière, c’est le même principe qui préside : les déposants ont le choix entre la garantie de leurs avoirs en compte en contrepartie du renoncement à percevoir des profits ou la participation avec la banque aux risques d’investissement moyennant un partage convenue des bénéfices ou éventuellement des pertes en découlant. La banque conventionnelle, elle, se contente d’emprunter les ressources aux déposants en rétribuant les dépôts d’épargne et ceux à terme par des intérêts. Les déposants bénéficient et de la garantie de leur capitaux et de leur rémunération ce qui est incompatible avec les principes de la charia.

Ce modèle bancaire fondé sur le principe : «Dieu a autorisé le commerce et interdit l’usure» s’est rapidement développé de par le monde. La finance islamique est présente dans la plupart des pays, qu’ils soient musulmans ou non, et brasserait un volume de 2.000 milliards de dollars. Elle est devenue une industrie structurée, normalisée et courtisée par les économies les plus puissantes intéressées non seulement par les capitaux à sensibilité religieuse qu’elle draine, mais aussi par les valeurs qu’elle véhicule et la prééminence qu’elle attribue à l’économie réelle sur l’économie financière.



Les deux banques existantes, Al Baraka Bank, Al Salam Bank Algérie, et les deux autres qui seront introduites en 2017, comme annoncé par le Premier ministre, peuvent-elles réellement capter les sommes faramineuses circulant hors circuit bancaire, et atténuer le stress financier qui s’est installé ?

Je pense que l’absorption de l’économie informelle au sein de la sphère bancaire incombe à l’ensemble des institutions publiques et privées.

Il serait illusoire de penser que les banques islamiques à elles seules pourront résoudre ce problème multidimensionnel, qui ne s’explique pas seulement par le facteur religieux lié à la problématique du riba. Ces institutions contribueront certainement à résorber une part significative de ce phénomène, notamment à l’intérieur du pays où le tempérament général n’est pas très porté sur la bancarisation classique.

Cependant, il me semble que la réussite de cette démarche est tributaire de la conjugaison des efforts de toutes les parties prenantes en vue de rendre la formalisation des ressources et des activités informelle plus attractives économiquement et rassurante psychologiquement.

Outre cette bancarisation de l’argent de l’informel, les banques islamiques, dont celle que vous dirigez, ont-elles d’autres arguments à faire valoir pour contribuer à la relance de l’économie nationale ?

Au-delà de la problématique de la mobilisation de l’épargne informelle et de la bancarisation des transactions commerciales, les banques islamiques, à l’instar de Salam Bank et d’El Baraka Bank, contribuent au développement de nombreux projets d’investissement que certains promoteurs ont financé sur fonds propres en raison de leur gêne vis-à-vis des modes de financement conventionnels. Elles ont toutes les deux initié des programmes de responsabilité sociale d’entreprise à travers des produits dédiés aux populations démunies et des femmes en situation précaires. Al Salam Bank a lancé un programme ambitieux d’extension de son réseau d’agence à travers la pays, pour rapprocher ces guichets de l’Algérie profonde à raison de 7 agences par an. En parallèle, nous sommes résolument engagées dans une démarche de modernisation et d’amélioration de la qualité de nos prestations, tout en veillant à ce que celles-ci s’inscrivent strictement dans le respect des préceptes de la charia. Nous investissons énormément dans le développement des compétences, ainsi que dans les technologies d’information et de communication. Nous nous préparons résolument à l’avènement de la digitalisation et de la virtualisation qui configureront la banque de demain. Outre nos produits de e-banking de e-CREDOC et de e-payment, permettant à notre client la réalisation d’opérations bancaire à partir de son PC, nous nous apprêtons à lancer notre service de mobile banking, et nous sommes en pourparlers avec un cabinet conseil pour nous accompagner dans le lancement d’un call center moderne, prélude d’une banque à distance dotée des outils de commercialisation des produits et de traitement des opérations les plus élaborées. En bref, notre leitmotiv est le mariage entre la modernité et l’authenticité, l’efficience économique et l’impact social.



La réforme bancaire annoncée dans le PLF-2018 peut-elle dynamiser ce créneau de la finance islamique ? Quelles sont vos attentes ?

Nous attendons des pouvoirs publics de conférer à la finance islamique, dans ses trois compartiments bancaire, marché financier et assuranciel, l’ancrage légal et réglementaire à même de leur permettre l’intégration de leur spécificité «shari’atique» en tant que facteur d’enrichissement et de diversification de la place. Comme je le répète souvent dans mes communications sur le sujet, on ne peut dissocier l’économie de la sociologie. À ce sujet, Keynes a dit fort pertinemment que «l’économiste doit étudier le présent à la lumière du passé afin d’éclairer le futur».

Propos recueillis par : Fouad Irnatene