Finance islamique : Une nouvelle alternative

Les premières opérations bancaires de la finance islamique devraient être lancées par la BADR, la BDL et la CNEP avant fin 2017.

Parmi les services proposés, on peut citer la Murabaha (vente à prix coûtant majoré, alternative au crédit à la consommation), l’Ijara (crédit-bail) et la Musharaka (partenariat).

Quelle valeur ajoutée peut-elle apporter ? M. Ferhat Aït Ali, expert financier, a souligné que «le gouvernement aurait mieux fait de créer des banques islamiques tout court, pour voir leur efficacité éventuelle dans le captage de l’épargne locale, au lieu de créer des guichets islamiques dans des banques conventionnelles, ce qui me paraît une méconnaissance totale des règles de jurisprudence qui régissent ce segment de la finance dite islamique».

L’expert estime que l’une des règles de la finance islamique est que la banque ne finance aucune activité illicite. Une banque qui finance ou reçoit des fonds d’activités comme la vente ou la production d’alcool est de nature à compromettre tout le caractère licite des transactions et de présenter un alibi à ceux qui ont trouvé cette faille, pour ne pas s’inscrire dans la sphère formelle.

Pour le Pr Farid Yaici, de l’université de Béjaïa, les banques islamiques ne peuvent pas être un moyen prépondérant pour la bancarisation de l’argent. Il ne partage pas l’avis de ceux qui pensent que l’argent de l’informel échappe au circuit bancaire, pour des raisons liées à la religion. Il estime que les capitaux informels sont le résultat de la fraude et de l’évasion fiscales. À une question de savoir si la finance islamique pouvait constituer une alternative à la crise financière, M. Aït Ali a indiqué qu’il faudrait identifier les facteurs de cette crise, avant de voir en quoi consiste la solution. «Nous avons une crise structurelle en l’absence d’une autre économie que celle de la rente et de l’intendance centralisée», dit-il.



Réformer le système bancaire dans son intégralité



Ferhat Aït Ali souligne que «les fonds de la sphère informelle sont plus rentables et moins soumis à la pression fiscale et bureaucratique».

Par ailleurs, l’expert Farid Yaici a souligné que la finance islamique existe «dans notre pays» depuis le 20 mai 1991, à la faveur de l’agrément accordé à la Banque Al Baraka à capitaux mixtes habilitée à effectuer toutes les opérations bancaires de financement et d’investissement en conformité avec les principes de la charia.

Selon lui, c’est le système bancaire dans son intégralité qui nécessite d’être réformé dans le sens de plus de modernité et d’universalité, d’une plus grande liberté d’action et d’une meilleure concurrence. La diversité des produits financiers, incluant les produits de la finance islamique, résulterait alors de cette réforme bancaire qui offrirait un éventail de choix à la clientèle.

Makhlouf Ait Ziane