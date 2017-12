LUTTE ANTI TERRORISTE : 18 roquettes RPG-7 saisies Ã  Bordj Badji Mokhtar

Importante découverte d’armes que celle effectuée jeudi dernier par les éléments de l’ANP à Bordj Badji Mokhtar, localité de l’extrême Sud, frontalière avec le Mali, et où les mêmes services de sécurité ont récupéré dix-huit roquettes de type RPG-7, 18 charges propulsives et 1,5 kilogramme de dynamite.

«Cette découverte a eu lieu lors d’une patrouille menée sur la bande frontalière par un détachement de l’ANP de la 6e Région militaire (6e RM)», indique-t-on dans un communiqué du ministère de la Défense nationale. Il s’agit d’une opération qui s’inscrit dans le cadre de la sécurisation des frontières et qui a été enclenchée, précise-t-on de même source sur la base d’exploitation «efficiente de renseignement». Le communiqué du MDN rappelle en outre que cette saisie d’armes fait suite à la découverte, mercredi, de six autres roquettes RPG-2 et cinq chargeurs propulsives.

«Ces résultats réalisés sur le terrain témoignent de l’engagement et la détermination des unités de l’ANP à veiller sur la sécurisation de nos frontières et à contrecarrer toute tentative visant l’intégrité et la sécurité du territoire national», souligne le MDN. Les mêmes résultats attestent également de l’efficience de l’approche adoptée par l’ANP dans le cadre de la lutte anti- terroriste dans le sud du pays et plus particulièrement dans les régions frontalières. A ce niveau, il est question en effet d’une consolidation constante du dispositif de contrôle mis en place et exécuté suivant un plan de vigilance assuré en permanence par les éléments de l’ANP. La lutte menée sans le moindre répit contre les terroristes, mais aussi leurs réseaux de soutien ainsi qu’à l’encontre des organisations criminelles «adeptes» de la contrebande, du trafic de drogue et de l’immigration clandestine, s’est traduite par des exploits successifs. L’on peut citer d’ailleurs, à ce titre la reddition de près d’une dizaine de terroristes enregistrées ce mois dans les wilayas frontalières Tamanrasset et Adrar. Autant de redditions qui renseignent sur le fait que dans les régions du Sud, l’étau s’est nettement resserré sur les quelques groupuscules en activité qui n’ont d’autres alternatives, hormis celle de se rendre où de se faire capturer mort où vif.

A travers le territoire national, l’on compte plus d’une vingtaine de redditions, parmi elles de grands criminels au profil dangereux, tels le dénommé T. Dahomou qui a rallié les groupes terroristes en 1995 et qui s’est rendu tout récemment aux services de l’ANP mobilisés au Sud. Les prouesses réalisées par l’ANP dans sa «guerre sans merci» contre le terrorisme et ayant pour objectif l’extermination de ce fléau ont trait également au nombre considérables de casemates et d’abri pour terroristes qui ont été découvert et aussitôt détruit par les forces de l’ANP.

A ce propos et rien que durant ce mois de décembre, ce sont plus 400 «caches» pour terroristes qui ont été démantelées dont les dernières sont celles découvertes dans la matinée d’hier à Skikda.

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à la bonne exploitation d’informations, un détachement de l’Armée nationale populaire a découvert et détruit, dans la matinée du 22 décembre 2017, lors d’une opération de ratissage, au niveau de la localité de Oued-Garou à Skikda/5e RM, trois casemates pour terroristes, contenant quarante bombes, un canon de confection artisanale et une plaque photovoltaïque, des denrées alimentaires et d’autres objets», a précisé, à ce propos le MDN.

Par ailleurs, trois narcotrafiquants ont été arrêtés jeudi dernier à Béchar et à Adrar par des détachements de l’Armée nationale populaire et des éléments de la Gendarmerie nationale qui ont saisi une quantité de psychotropes, a-t-on été informé de même source.

Karim Aoudia