Ahmed GaÃ¯d Salah : Â« Lâ€™ANP veillera Ã  mener Ã  bien ses missions constitutionnelles Â»

Le vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP), le général de corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah, a réaffirmé jeudi dernier à Béchar que l’Armée «veillera, toujours, à mener à bien ses missions constitutionnelles» afin de sauvegarder l’Algérie et préserver la sécurité de son peuple.

Au quatrième jour de sa visite en 3e Région militaire à Béchar, le vice-ministre de la Défense nationale a, lors de sa rencontre avec le Commandement de la 3e RM, l’état-major et les cadres de la 40e Division d’Infanterie Mécanisée, prononcé une allocution, durant laquelle il a «réaffirmé, encore une fois, que l’ANP, digne héritière de l’Armée de libération nationale (ALN) veillera, toujours, à mener à bien ses missions constitutionnelles afin de sauvegarder la dignité de l’Algérie, préserver la sécurité de son peuple et protéger chaque parcelle de sa noble terre», indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). «Préserver la dignité de l’Algérie, sauvegarder la sécurité de son peuple et protéger chaque parcelle de sa noble terre, sont des missions invariables, voire sacrées pour l’ANP, qui leur accorde l’importance et l’intérêt requis, et qui s’engage à leur parfait accomplissement, en toutes conditions et circonstances», a-t-il souligné, ajoutant que «c’est pour ces nobles missions que les efforts sont fournis, que le capital des expériences est mis à profit, et que les enseignements passés sont exploités, c’est pour cela précisément que les exigences de l’état-prêt doivent être remplies, que tous les facteurs de réussite et de succès doivent être réunis». «Telle est l’attitude professionnelle et pratique que nous voulons toujours, qu’elle soit un trait distinctif de notre doctrine militaire et l’une des valeurs propres des missions vitales, que nos Forces Armées s’honorent à accomplir», a poursuivi le chef d’état-major de l’ANP. Par ailleurs, le vice-ministre de la Défense nationale a exprimé «sa grande satisfaction» des résultats réalisés sur le terrain durant sa visite à la Région, tout en valorisant «le grand esprit» de patriotisme «qui a saisi les consciences et les cœurs des éléments dans leurs différents postes de travail». «Il me revient en cette honorable occasion, d’exprimer devant vous, aujourd’hui ma sérénité, voire mon estime envers ce grand esprit national, qui m’a interpellé sur le terrain, et qui a saisi les consciences et les cœurs de tous les éléments, toutes catégories confondues et partout où ils exercent, un esprit professionnel supérieur, chargé de responsabilité et de discernement quant aux exigences du devoir, envers l’ANP et envers la nation, ceci est un véritable et immuable témoin, et je le réitère encore, de l’efficacité de la voie que nous avons l’honneur de poursuivre, avec le bon vouloir d’Allah le Tout-Puissant, et grâce à l’appui et aux orientations de Son Excellence le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale», a-t-il déclaré.



Façonner une armée forte



Le vice-ministre de la Défense nationale a précisé que cette «voie de persévérance et de loyauté a façonné une armée forte et développée, une armée qui responsabilise ses éléments, tous ses éléments, qui sont parfaitement conscients de leur engagement de fidélité envers le serment des chouhada, et de l’exigence de toujours être à la hauteur des défis à relever, sur les pas de leurs aïeux moudjahidine de l’ALN, qui étaient entourés de leur digne peuple, et protégés par Allah le Tout-Puissant, leur accordant triomphe, et ainsi glorifiant l’Algérie, qui s’est distinguée d’entre les nations». Le général de corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, a visité, lors de cette quatrième journée, quelques unités du Secteur Opérationnel Nord à Bechar. «Et puisque la meilleure expression des sacrifices des chouhada est de préserver et défendre leur mémoire, le général de corps d’armée a entamé sa visite par l’entrée du siège du Commandement de la 3e Région militaire, où il a observé, en compagnie du général-major Saïd Chengriha, Commandant de la Région, un moment de recueillement en hommage au valeureux chahid Mustapha Ben Boulaïd, dont le siège de la Région porte son nom, puis il a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle du chahid et a récité la Fatiha sur son âme et sur celles de tous nos vaillants martyrs», indique le communiqué du MDN. Ensuite, il a procédé à l’inspection de quelques unités à l’instar de la 40e Division d’Infanterie Mécanisée, où il a présidé une cérémonie durant laquelle «cette grande unité a été baptisée du nom de l’un des valeureux martyrs de la région, le chahid Aissani Abderrahmane, et ce, en présence des membres de sa famille auxquels un hommage a été rendu à cette occasion, pour suivre, par la suite, un exposé global sur la Division et donner des instructions et orientations axées sur différents aspects, notamment la préparation opérationnelle».

Le général de corps d’armée a clôturé sa visite en 3e Région Militaire par une rencontre d’orientation et de sensibilisation suivie, via visioconférence, par l’ensemble des unités de la Région, lors de laquelle il les a exhortés à redoubler les efforts pour l’accomplissement des missions assignées.

A l’issue de cette rencontre, la parole a été donnée aux cadres et personnels de la Région, «qui ont réitéré leur entière engagement, en toutes circonstances, à préserver l’Algérie et le legs de nos valeureux martyrs de toutes menaces», conclut le communiqué du MDN. (APS)