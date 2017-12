Nabil DjemaÃ¢, expert judiciaire en opÃ©rations financiÃ¨res et bancaires : Â« un secteur Ã  trÃ¨s forte croissance Â»

Pour faire face aux effets de la crise financière, le gouvernement a adopté un plan visant à diversifier ses ressources. La voie a été ainsi ouverte à l’introduction de la finance islamique. «Une alternative à soutenir», affirme, dans cet entretien, l’expert judiciaire en opérations financières et bancaires, Nabil Djemaâ.

El Moudjahid : La finance islamique s’installe dans le paysage bancaire algérien. Cette formule constitue-t-elle réellement une alternative, pour le pays, dans cette phase de crise ?

M. Nabil Djemaâ : Oui, réellement, c’est une alternative à soutenir, car la finance islamique, c’est d’abord investir dans un secteur à très forte croissance. En ces temps de crise où la confiance en la finance conventionnelle est soumise à épreuve, la finance islamique, qui est une finance éthique, est parfaitement adaptée à la dynamique économique, et avec 10 millions de clients potentiels, elle devrait être un secteur créateur de forte croissance sur les prochaines années. Les activités d’épargnes, de courtages en prêts immobiliers, d’assurances, et biens d’autres encore devraient générer plusieurs centaines de milliards en chiffres d’affaires à l’avenir. Je pense que nous devrions plutôt parler de méconnaissance du secteur et de craintes liées à cette activité encore récente. Une chose est sûre, la finance islamique, en cette période de morosité financière, est une alternative à la finance conventionnelle, d’autant plus qu’elle pourrait mobiliser l'ensemble des ressources monétaires du pays thésaurisées à ce jour, et qui avoisinent 50 milliards de dollars.



Pourtant, cette option ne fait pas l’unanimité. Pourquoi, selon vous ?

Tout d’abord, il faut expliquer que dans le système conventionnel, les banques agissent essentiellement en tant qu'administrateurs du système de paiement de l'économie et comme intermédiaires financiers entre les épargnants et les investisseurs. La banque islamique, par sa philosophie, est basée sur les principes de justice sociale, d'équité et d'équilibre. Pour cela, elle va intégrer les lois, les procédures et les instruments, qui vont l'aider à maintenir et à dispenser ces principes. Plutôt que de remplir la seule fonction d'intermédiaire, elle va aussi jouer le rôle d'investisseur direct. Son fonctionnement étant basé sur le principe de partage des pertes et des profits, le risque n'étant pas à sa seule charge, car partagé avec le dépositaire, elle ne peut se contenter d'une simple relation prêteur-emprunteur. C'est plutôt une véritable association qui liera les deux parties, et où les enjeux seront partagés. Je dirai que les responsables algériens devront faire preuve d’une réelle volonté de promouvoir ces nouveaux produits bancaires. Ensuite, il faut prévoir une réglementation fiscale adéquate, qui fera que l’impôt dans l’Ijara et l’Iqtina’e (location et acquisition) soit étalé sur la durée du contrat, et que la TVA, appliquée aux acquisitions d'immeubles, soit diminuée. Enfin, les taxes d'enregistrement fiscales ne doivent pas être doublement payées, et ce en prévoyant des mécanismes appropriés.



Des experts évoquent l’absence d’une vision stratégique pour le développement de la finance islamique dans notre pays. Même l’environnement actuel ne serait pas favorable à l’émergence de cette activité, du moins dans l’immédiat. Quel est votre commentaire ?

La crise financière a été l’occasion, pour plusieurs académiciens et autres acteurs du monde financier, de proposer des solutions aux failles avérées du système financier international. La finance islamique, après moins d’un demi-siècle d’existence, a fini par établir sa crédibilité comme alternative ou, tout au moins, comme complément au système classique. La dernière crise financière mondiale a révélé que les institutions financières islamiques étaient plus stables que les institutions conventionnelles. Une étude produite par des chercheurs du FMI a montré que les banques islamiques avaient fait preuve d’une capacité de résilience plus grande que celles conventionnelles. Aujourd’hui, les actifs gérés par les institutions financières islamiques sont estimés à plus de 1 trillion de dollars, représentant seulement le quart de leurs potentialités, selon les estimations les plus conservatrices. Pour notre cas, l’argument qui devrait prévaloir est que cette activité rendrait le système financier plus inclusif, plus liquide, plus stable et donc plus efficient. Le Coran interdit, de manière explicite et catégorique, le riba. Cette disposition fait que la majorité de musulmans sont exclus du système financier formel. Les conséquences négatives de telles attitudes sur l’épargne nationale et le développement des activités productives sont claires.



En général, les produits de la finance islamique sont orientés vers les financements de très courts termes, au détriment des opérations d’investissement, généralement étalées sur les moyens et longs termes. Une préoccupation fondée, n’est-ce pas ?

Il faut distinguer entre les produits de la finance islamique, et ceux de la finance traditionnelle. Pour permettre une compétition entre les deux, sur un même pied d’égalité, une réforme du cadre réglementaire est nécessaire, notamment la loi fiscale, afin de prendre en considération les spécificités de ces produits alternatifs. Exemple, pour financer certains besoins réels du client, la banque islamique doit posséder l’actif en question avant de le lui transférer. Ces transactions pourraient entraîner une double taxation, ce qui rendrait le produit proposé plus cher que celui de la banque conventionnelle. Aussi, le climat politique d’un pays, ainsi que la crédibilité de ses institutions juridiques, en particulier, sont des facteurs déterminants dans les IDE. D’autre part, on doit former les ressources humaines capables d’exécuter normalement les opérations liées aux nouveaux services proposés. Il importe de rappeler ici que les difficultés rencontrées par les produits alternatifs relèvent de contraintes fiscales, réglementaires, politiques, organisationnelles, commerciales… facteurs qui ont engendré leur cherté par rapport aux autres produits déjà existants sur le marché financier.



Peut-on dire que le pas est franchi dans la bonne direction ?

Je voudrais préciser que l’un des signes de la crise financière, en Algérie, est la contraction du marché du crédit et le tarissement de liquidités au niveau des banques commerciales. En clair, une crise de confiance régnait jusque-là dans la place financière nationale, d’où la réticence des banques à accorder du crédit à leurs clients. Il est clair, ainsi, que la réforme réglementaire, en Algérie, pour l’introduction de produits financiers conformes à la charia, n’est point motivée par un quelconque sentiment religieux, mais plutôt par l’opportunité de la finance islamique comme ressource alternative. En finance, la diversification est un principe élémentaire de gestion des risques. Partant de là, des pays comme le notre, à économie fragile, avec une demande énorme en financement d’infrastructures, ont plus de raisons de diversifier leurs ressources, et saisir l’opportunité que représente l’excès de liquidités, notamment dans les secteurs informels. Le fait est que le pays tarde à tirer profit de ce marché qui offre un potentiel intéressant. On a donc pu identifier au moins deux sources de liquidités pour le système financier algérien en cas d’introduction de la finance islamique : une source interne, avec l’augmentation de l’épargne nationale, et une source externe, avec une arrivée d’investissements directs, nationaux et étrangers. Une autre source de stabilité réside dans les dispositions de la charia qui proscrivent les activités spéculatives, sachant le lien établi entre le secteur financier et le secteur réel de l’économie.

Entretien réalisé par

D. A.