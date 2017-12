Finance islamique : Ã‰largir la bancarisation

La finance islamique a fait son introduction dans le système bancaire algérien. Cette formule de financement compatible avec le droit musulman intéresse de plus en plus les acteurs de la finance mondiale, et même les décideurs politiques, depuis l’avènement de la crise financière de 2008.

Une conjoncture qui a contribué à renforcer l’attractivité de la finance islamique, même en Occident, du fait de son niveau de performance et de résilience aux chocs financiers, mais aussi de son fort potentiel en tant que levier de croissance. L’Algérie qui traverse une situation difficile, a adopté un plan dans le but de mobiliser de nouvelles ressources pour les besoins de financement de son économie. La démarche a ainsi ouvert la voie à l’introduction de la finance islamique dans la pratique bancaire.

Une étape qui doit impérativement être suivie par l’adaptation de la législation fiscale au produit islamique, soutiennent les spécialistes. Un impératif souligné, lors de la 5e édition du Forum international de la finance islamique (Alger, février 2017).

M. Boubkeur Ajdir, directeur zone pays francophone d’IFAAS (Islamic Finance Advisory and Assurance Services), avait souligné alors que «la principale problématique de la finance islamique est la fiscalité, à savoir la compétitivité des produits islamiques par rapport aux produits conventionnels», en poursuivant : «La mise en place d’un dispositif prudentiel et le risque de surtaxation des opérations islamiques, ainsi que leur conformité à la charia sont aussi des défis auxquels la finance islamique doit faire face.» À vrai dire, cette activité n’est pas inédite en Algérie, puisque des banques proposaient déjà des produits islamiques, en l’occurrence El-Baraka, Al Salam, Trust ou encore AGB. Aussi, deux banques publiques proposent déjà depuis plusieurs années des formules sur la base de ces textes, a fait savoir le ministre des Finances, M. Abderrahmane Raouya, citant, parmi ces produits, «Rassmali» et «El-Badil», assurés respectivement par la CNEP et la BDL.

Le premier argentier du pays avait déclaré que les produits de la finance islamique, qui seront introduits en Algérie, sont les «Sukuks» (obligations dans la finance conventionnelle), les «Murabaha» (achat-vente), «l’Ijara» (équivalent du leasing) et les «Musharaka» (équivalent du capital risque), sachant que la pratique des taux d'intérêt est strictement interdite dans la pratique de la finance islamique qui, d’autre part, est basée sur le partage des pertes et des profits, ainsi que des risques. Dans le même contexte, le Premier ministre a fait savoir que la mise en place de ces nouvelles activités bancaires sera supervisée par un comité de conformité charia. Une avancée dans le processus de mise en route de la finance islamique qui prévoit, en sus du développement des services bancaires islamiques, l’introduction en Bourse des produits d’épargne non-conventionnels par le biais de l’émission des premiers Sukuks (obligations islamiques), et dont l’objectif consiste à optimiser le niveau de la liquidité des marchés en injectant plus de fonds et en attirant plus d’investisseurs. Un objectif du plan d’action du gouvernement qui vise, en fait, à «assurer le développement du marché des capitaux et de la Bourse, afin d’offrir des alternatives aux financements des investissements et aux augmentations des capitaux», expliquait M. Ahmed Ouyahia.

Complémentaire ou alternative, le détail importe peu, car, à l’évidence, la finance islamique est appelée à gagner du terrain dans notre pays, où le potentiel est prometteur.

D. Akila

Développement de l’investissement

Les banques peuvent y contribuer

Des experts et universitaires, participant à une journée d’étude organisée, jeudi à Souk Ahras, ont affirmé que les banques islamiques pouvaient contribuer de manière efficace au développement de l’investissement en Algérie.

«Les formules de financement non traditionnelles proposées par les banques islamiques contribuent au développement de l’investissement», a estimé le directeur du contrôle légal à la banque Essalam Algérie, dans son intervention durant la rencontre initiée par la section locale du Club économique algérien.

Il a également salué la décision du gouvernement d’inclure la finance islamique dans les services des banques publiques. Mohamed Boudjelal, enseignant à l’université de M’sila et membre du Haut Conseil islamique, a appelé à bien présenter les produits divers de la finance islamique, dont le chèque islamique coté en Bourse, estimant qu’un grand nombre d’opérateurs économiques désiraient financer leurs activités, conformément aux dispositions de la charia islamique. Le wali de Souk Ahras a annoncé, à l’occasion, le lancement des projets de 10 nouvelles zones d’activités ouvertes aux petits investisseurs. Les intervenants ont insisté, durant la rencontre, sur la formation des investisseurs à la gestion, au marketing, à la comptabilité et au droit commercial et la création d’une banque de données sur les opportunités d’investissement de chaque région, afin d’aider l’investisseur à mieux décider.