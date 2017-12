AlgÃ©rie/IndonÃ©sie : Accord de coopÃ©ration entre Sonatrach et Pertamina

Le groupe Sonatrach et la société pétrolière indonésienne Pertamina ont signé, jeudi à Alger, un accord de coopération dans le domaine des hydrocarbures et son renforcement. Paraphé par le P-dg de Sonatrach, Abdelmoumen Ould Kaddour, et celui de Pertamina, Manik Massa, ce document intervient après la signature du mémorandum d’entente et de coopération entre ces deux sociétés en septembre 2016. Ce nouvel accord définit les axes de coopération arrêtés conjointement par les deux compagnies et précise les mécanismes de leur mise en œuvre en Algérie et en Indonésie ainsi que dans d’autres pays. Il inclut également l’échange d’informations et de savoir-faire dans les segments de la chaîne des hydrocarbures, notamment dans le domaine de la recherche, du développement et de la transformation des hydrocarbures. Cet accord confirme la volonté de Sonatrach et de Pertamina «de renforcer le partenariat existant à travers l’identification de nouveaux axes de coopération et d’asseoir un cadre favorable pour la concrétisation des opportunités identifiées, notamment dans l’amont pétrolier», a-t-on expliqué lors de la cérémonie de signature. Dans ce sens, le P-dg de la compagnie pétrolière indonésienne s’est félicité de la conclusion de cet accord qui reflète, a-t-il affirmé, «l’excellence des relations avec Sonatrach et qui seront renforcées davantage dans le futur». La société Pertamina est déjà présente en Algérie en partenariat avec Sonatrach et a participé à plusieurs opérations pétrolières depuis 2014, notamment sur les gisements de Menzel Ledjmet Nord (MNL) et El Merk (Illizi) et Ourhoud (Ouargla). Pour sa part, M. Ould Kaddour a souligné que la signature de ce document intervient dans le prolongement des discussions initiées par Sonatrach avec l’ensemble de ses partenaires pour le développement de la coopération et du partenariat. Dans ce sens, il a fait savoir que son groupe devrait conclure à la mi-janvier 2018 deux contrats avec la société Pertamina.

L’un de ces deux futurs contrats concernera l’extension de l’usine de MNL, lui permettant de disposer d’un troisième train de production qui s’ajoutera aux deux actuellement opérationnels. Quant au second contrat, il portera sur l’exploration, pour élargir le champ des puits de MNL qui renferme «d’importantes réserves», a expliqué M. Ould Kaddour. Selon les chiffres avancés par le directeur de la division association de Sonatrach, M. Farid Djettou, la production actuelle du champ MNL est de 18.000 barils/jour, celle de Ourhoud est de 100.000 barils/j et celle d’El Merk est de 110.000 barils/j. Le champ d’Ourhoud a atteint en novembre dernier, depuis sa mise en exploitation en 2002, une production cumulée d’un milliard de barils en une quinzaine d’années. Selon lui, les futurs contrats avec Pertamina devraient augmenter la capacité de production du champ MNL.