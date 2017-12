exportations hors hydrocarbures : Une mÃ©ga-usine Brandt Ã  SÃ©tif

Tout pour la diversification de l’économie nationale, à travers, notamment, le développement des exportations hors hydrocarbures. Tel est le défi que compte relever Brandt-Algérie, qui a réalisé, jusqu’au mois de septembre dernier, des exportations à hauteur de 25 millions d’euros, contre 9 millions en 2016, alors que cette marque n’a que trois ans d’existence dans notre pays. Mais avec l’entrée en service de son méga-usine, prévue au 1er trimestre de 2018, destinée essentiellement à l’exportation, cette option sera davantage renforcée, a assuré son directeur général, lors du lancement d’une nouvelle gamme de téléviseurs.

«Notre entreprise s’inscrit dans la stratégie des pouvoirs publics en matière de diversification de l’économe nationale. Nous croyons à cette politique, et nous sommes convaincus que le produit made in bladi est exportable», estime Tahar Bennadji, saluant au passage les orientations du gouvernement quant aux efforts entrepris en vue de la promotion des produits algériens. Située dans la wilaya de Sétif, cette méga-usine de Brandt-Algérie devra assurer 7.500 emplois, pour un montant d’investissement de plus de 300 millions d’euros. D’une superficie totale de 110 hectares, elle comprend 8 plates-formes de production et produira annuellement 8 millions d’appareils électroménagers. «Nous commencerons avec les machines à laver et les réfrigérateurs, avant de nous lancer, dans une seconde phase, dans les autres produits tels les climatiseurs, les téléviseurs et les cuisinières», a-t-il ajouté, non sans affirmer que la marque compte «s’imposer» comme un acteur régional «majeur» dans le domaine de l’électroménager, aussi bien sur les continents européen et africain, qu’au Moyen-Orient.

Pour revenir aux nouveau-nés de Brandt-Algérie, cette dernière n’a pas fait dans la demi-mesure. Il s’agit tout simplement du 1er téléviseur Ultra Slim le plus fin au monde fabriqué dans notre pays. Entre en effet «raffinement» du design et «innovations» technologiques, il se décline sous 4,9 mm d’épaisseur. L’idée des responsables de la marque est de pouvoir séduire la clientèle locale, mais aussi et «surtout» étrangère. «Il faut impérativement se décomplexer de cette idée de vendre les produits made in Algeria à l’étranger.

Oui, nous pouvons aller les titiller dans leur fief, le produit algérien est exportable et peut être compétitif, y compris en Europe», soutient Tahar Bennadji, qui reconnaît que Brandt-Algérie ambitionne de «conforter» sa position sur le marché algérien dans le segment des téléviseurs, et ce en gagnant «davantage» de parts de marché, grâce à un savoir-faire «avéré» et une politique de développement qui met les besoins des consommateurs au «centre de ses préoccupations». Parmi les fonctionnalités phare contenues dans ce téléviseur, on cite principalement «Brandt SEARCH», une application de recherche de contenus et de programme qui permet, par un simple clic, d’avoir une vision réelle et anticipée de tous les programmes TV recherchés ou encore le programme de soutien scolaire «LIKOUL», disponible gratuitement et exclusivement sur toute la gamme TV Brandt, Smart et non Smart, avec ou sans internet. «La fabrication du LED SUPER ULTRA SLIM TV chez nous représente une révolution télévisuelle importante pour notre pays», souligne le DG de Brandt- Algérie.

S. A. M.