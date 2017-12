hotel Holiday InN AlgÃ©rie : Fin prÃªt

Modern Towers, filiale du groupe Ramdane, vient consolider son réseau, avec la construction de son premier hôtel dans la ville de Chéraga à Alger. Ainsi, Holiday Inn est fin prêt, et son ouverture officielle est prévue le 9 janvier 2018.

C’est le fruit d’un partenariat de management signé en juin 2012 avec le groupe IHG, un des leaders mondiaux de l’hôtellerie. Disposant d’un marché captif, le secteur affiche une croissance intéressante par des signes de reprise, ce qui permet au groupe Ramdane, qui ambitionne, depuis quelque temps déjà, de se déployer davantage et de renforcer sa base, tout en affirmant ses intentions pour une présence bien plus accrue et diversifiée. Cette structure hôtelière 4 étoiles, avec un investissement de 4.5 milliards de dinars, générant 200 postes de travail, est l’une des réalisations les plus prestigieuses du groupe. C’est une réussite technique et architecturale, haute de 105 mètres, elle compte 25 étages, 242 chambres et suites, 4 salles de réunions équipées des dernières technologies et une salle de banquet somptueuse, au profit d’une clientèle d’affaires et de loisirs, avec des vues à couper le souffle sur le Méditerranée et le parc Dounia.

«Mon plus grand challenge et ma motivation ont été de ne vouloir m’entourer que d’Algériens. Au cours de ma carrière, il y a eu des personnes qui m’ont permis de m’élever, aussi il est de ma responsabilité de renvoyer l’ascenseur», c’est le mot du directeur général de Holiday Inn Algérie, M. Yvan Bailbled, lequel, nous a-t-on confié discrètement, est toujours à l’écoute de ses salariés et surtout attentif à leur épanouissement. Même si la tâche s’annonce ardue, elle ne l’impressionne pas, pour autant, étant un spécialiste aguerri et tout à fait confiant en s’appuyant sur la culture d’entreprise si forte chez les Ramdane. En tout cas, tout le monde était ravi du personnel enthousiaste, qui a montré d’entrée une bonne connaissance des concepts fondamentaux du métier, ce que nous avons eu le plaisir de constater sur place, lors de la présentation presse, organisée hier par les bons soins d’une équipe commerciale et communication sympathique et très engagée. Aussi, avec, à la clé, cette structure qui offre des services à une clientèle affaires, Holiday Inn s’adresse tout autant à cette clientèle qu’à ceux qui cherchent des services de qualité ; un étage dédiée à l’univers du bien-être et du soins esthétique, deux piscine (intérieure et extérieure), un fitness center, un hammam, un sauna, ainsi qu’un salon de massage. Tarik Bey Ramdane, concepteur de cet écrin au design épuré et élégant, veut faire de son hôtel un carrefour où se croisent les hommes d’affaires, une clientèle qui a ses besoins spécifiques, dans un cadre très convivial et raffiné, en joignant l’utile à l’agréable. Forte de tout cela, la structure dévoilera ses meilleurs contours très prochainement, et du coup offrir au pays une passerelle vers tout le réseau Holiday Inn, plus de 4.000 hôtels de par le monde, et le secteur de l’hôtellerie et du tourisme, en général.

Farid Bouyahia