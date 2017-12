Budget de lâ€™ONU : Les Etats-Unis menacent de rÃ©duire leur contribution

Les Etats-Unis ont menacé jeudi de réduire leur contribution au budget de l’ONU, après un vote écrasant de l’Assemblée générale condamnant leur décision sur al-Qods occupé. «Les Etats-Unis se souviendront de cette journée qui les a vus cloués au pilori devant l’Assemblée générale», a déclaré l’ambassadrice des Etats-Unis auprès de l’ONU, Nikki Haley. «Nous nous en souviendrons quand on nous demandera encore une fois de verser la plus importante contribution (financière) aux Nations-Unies», a-t-elle ajouté. Au total, les Etats-Unis assurent 28% du financement des opérations de maintien de la paix qui s’elève à 7,8 milliards de dollars et pèsent environ 22% du budget opérationnel de l’organisation, estimé à 5,4 milliards de dollars pour l’exercice 2016-2017. Nikki Haley a réitéré les menaces proférées par le président Trump de couper les aides américaines aux pays votant pour la résolution. «Et nous nous en souviendrons quand de nombreux pays viendront nous demander, comme ils le font si souvent, de payer encore plus et d’employer notre influence à leur avantage», a-t-elle dit. La veille du vote, l’ambassadrice américaine a adressé des messages à plusieurs délégations dans lesquels elle les a informé qu’elle a été «chargée par le président Trump de surveiller attentivement le vote» et qu’elle allait «noter les noms» des pays qui vont condamner la décision américaine. Le Botswana qui a été destinataire de ce message a réagi fortement en affirmant qu’il ne sera pas intimidé par «ces menaces qui portent atteinte à sa souveraineté en tant qu’Etat indépendant». Le Botswana qui a rejeté cette menace a voté en faveur de la résolution. De son côté, le chef de la diplomatie turque, qui s’est déplacé à New York pour prendre part à cette session d’urgence sur al-Qods, a qualifié ce comportement «d’intimidation». «C’est immoral de penser que les votes des Etats membres sont négociables et qu’on peut les vendre», a dénoncé le ministre turc. «Vous êtes peut être forts mais cela ne veut pas dire que vous avez raison», a-t-il lancé à l’adresse de la délégation américaine présente dans la salle de l’Assemblée générale. Jeudi, les Etats-Unis sont apparus totalement isolés à l’ONU après l’adoption d’une résolution de l’Assemblée générale condamnant la décision du président Trump sur al Qods. La résolution a recueilli 128 voix pour et 9 voix contre. Le décompte a également relevé 35 abstentions. (APS)