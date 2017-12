Statut dâ€™El-Qods : Camouflet pour israÃ«l et son mentor

Les Palestiniens se sont félicités du vote jeudi de l'Assemblée générale de l'ONU qui a adopté à une large majorité une résolution condamnant la décision des Etats-Unis de reconnaitre El-Qods comme capitale d'Israël.

«Cette décision réaffirme que la juste cause des Palestiniens bénéficie du soutien du droit international (...) Nous allons poursuivre nos efforts à l'ONU et dans d'autres forums internationaux pour mettre fin à l'occupation (israélienne) et créer un Etat palestinien avec comme capitale El-Qods Est», a affirmé le porte-parole du président palestinien, Mahmoud Abbas. «Aucune décision d'aucune partie ne peut changer la réalité: El-Qods est un territoire occupé aux termes du droit international», a ajouté le porte-parole, Nabil Abou Roudeina. Sur les 193 pays membres de l'ONU, 128 ont voté pour cette résolution et neuf contre, 35 pays décidant de s'abstenir lors d'un scrutin que le président américain, Donald Trump, avait promis de scruter de près, menaçant de représailles financières ceux qui soutiendraient le texte.



Le Liban appelle à la solidarité arabe



Le Premier ministre libanais, Saâd Hariri, a appelé jeudi à la solidarité arabe pour sauver El-Qods, tout en saluant les Palestiniens pour leur patience et leur fermeté contre tous les complots. «Il est urgent que s'exerce la solidarité arabe pour sauver El-Qods», a dit M. Hariri lors du lancement, au Grand Sérail, des «Principales constatations du recensement national de la population et du logement dans les camps et rassemblements palestiniens au Liban».

«Nous, les Libanais, qui sommes toujours solidaires de la Palestine, d'El-Qods et de nos frères palestiniens, considérons qu'il est de notre devoir en tant qu'Etat de régler les problèmes auxquels sont confrontés les réfugiés palestiniens dans notre pays», a dit M. Hariri.

Le Premier ministre a dit qu'il souhaite rendre un hommage spécial aux frères palestiniens, au leadership palestinien et au peuple palestinien, pour leur patience et leur fermeté contre tous les complots, y compris la décision des Etats-Unis de reconnaître El-Qods comme capitale d'Israël. «Cette décision est un cadeau offert aux extrémistes, un obstacle au processus de paix et un facteur qui aggrave les tensions dans la région», a poursuivi M. Hariri. Le 6 décembre, le président américain, Donald Trump, a déclaré que les Etats-Unis reconnaissaient El-Qods comme capitale d'Israël et qu'ils transféreront l'ambassade des Etats-Unis de Tel Aviv à El-Qods, ce qui a déclenché une vague d'indignation dans le monde arabe et musulman.



Erdogan appelle Trump à revenir «sans délai» sur sa décision



Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a exhorté jeudi son homologue américain Donald Trump à revenir «sans délai» sur sa décision de reconnaître El-Qods comme capitale d'Israël, après le vote par l'ONU d'une résolution condamnant cette mesure. «Nous accueillons avec un grand plaisir le soutien écrasant de l'Assemblée générale de l'ONU à une résolution historique sur El-Qods», a déclaré M. Erdogan sur Twitter. «Nous attendons de l'administration Trump qu'elle revienne sans délai sur sa décision regrettable, dont l'illégalité a été clairement établie» lors de ce vote, a ajouté le chef de l'Etat turc. L'Assemblée générale de l'ONU a largement validé jeudi une résolution condamnant la reconnaissance par Washington, le 6 décembre, d'El-Qods comme capitale d'Israël. Avant le scrutin à l'ONU, M. Erdogan avait vivement critiqué M. Trump, l'accusant de vouloir «acheter» des voix après que celui-ci eut menacé de réduire les aides financières aux pays qui voteraient en faveur de la résolution. «Monsieur Trump, vous n'arriverez pas à acheter la volonté démocratique de la Turquie contre des dollars», avait notamment lancé le chef de l'Etat turc.

Ce dossier a par ailleurs provoqué des frictions diplomatiques entre la Turquie et Israël, deux pays qui ont normalisé leurs relations l'an dernier après six années de froid. Israël a annexé la partie orientale d'El-Qods, dont elle a pris le contrôle pendant la guerre de 1967, puis voté en 1980 une loi faisant de la Ville sainte sa capitale «indivisible». Cette annexion n'a jamais été reconnue par la communauté internationale et les Palestiniens considèrent El-Qods-Est comme la capitale de leur futur Etat.