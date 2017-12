festival international de musique andalouse et des musiques anciennes Ã  lâ€™OpÃ©ra dâ€™Alger : Câ€™est partiâ€¦

Festival international de musique andalouse et des musiques anciennes du 20 au 25 décembre à l’Opéra d’Alger : Participation inédite de la Russie aux côtés de 11 autres pays au «Festivalgérie».

La 12e Festival international de musique andalouse et des musiques anciennes a ouvert ses rideaux, mercredi soir, pour six jours de spectacles andalous à l’Opéra d’Alger. Au menu, des soirées artistiques, des hommages, des Master Class et une exposition en partenariat avec le ministère du Tourisme et de l’Artisanat. Avec un programme très riche, cette nouvelle édition témoigne de la participation d’un orchestre russe.

Présidée par le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, qui a donné le coup d’envoi à cette nouvelle édition, cette soirée inaugurale a été marqué par la présence de plusieurs hauts cadres de l’Etat, du commissaire du Festival, Aïssa Rahmaoui, le directeur de l’artisanat, Redouane Benabdellah, représentant du ministère du Tourisme et de l’Artisanat et du représentant diplomatique accrédité en Algérie de la République de Croatie en Algérie, Marin Andrijasevic et de l'ambassadeur de la Fédération de Russie en Algérie, Igor Beliaev. Cette soirée inaugurale du Festival a été entamée par la participation de l’ensemble féminin de l’Opéra d’Alger sous la direction de Naguib Kateb. Honneur aux voix cristallines de la musique andalouse des écoles algériennes avec les solos de Nesrine Ghenim de Tlemcen et Imène Sahir de Boufarik.

Lors de cette première soirée, les mélomanes ont pu découvrir, pour la première fois sur scène, l’ensemble russe spécialiste de la balalaïka, le Sextet Osipov. La Croatie sera également présente avec l’ensemble Venice. Les présents de la salle Boualem Bessaieh de l’Opéra d’Alger ont été subjugués par les trois spectacles aux contenus différents qui ont mis en valeur le patrimoine algérien, à travers le chant andalou, la tradition ancestrale croate, portée par le chant "Klapa", caractérisant la Dalmatie et le folklor russe restitué par "Le sextet Balalaïka", considéré comme "entité patrimoniale" de la musique traditionnelle russe.

Les pièces, Ya Badr el Boudour, Mali el Ghamam, Bellahi ya Nesmata Chamali, El Hawa Della el achq et Dir ya Nadi figurent parmi les interprétations de haute qualité, rendues par Imène Sahir, très applaudie par le public. Noubet mezdj, dans les modes Rasd et Mezmoum, contenant une dizaine de pièces, a été savamment étalée par Imène Sahir au violon, soutenue par l'assurance et le professionnalisme des instrumentistes de l'orchestre féminin, dont Saliha Ould Moussa au Oud (luth), Madina Yahiaoui à la mandoline et Lylia Kareb au piano qui se sont distinguées par leur virtuosité dans de belles variations modales relatives rendues dans les déclinaisons rythmiques requises par la nouba. La jeune talentueuse Nesrine Ghenim, a interprété un répertoire scindé en deux parties, fait d'extraits de Noubet Rasd Dil et un enchaînement de chansons Hawzies. Préludant par l'inqilab Zarni el Malih Wahdou, la chanteuse enchaîne avec Kaddarani el Hawa dans le N'çraf et Niranou qalbi dans le genre Khlass, avant d'entamer la partie Hawzi de son programme avec, dans la cadence Mizen N'çraf, Asabani Mard el Hawa puis dans celle du Khlass, Fat Ch'Aâê el Guemra, au bonheur des mélomanes venus nombreux.

Dans sa deuxième partie cette soirée inaugurale a été marquée par le passage de l'ensemble polyphonique croate de voix Klapa Vincace et ses huit interprètes répartis en quatre pupitres, a gratifié le public algérois d'un florilège de chants traditionnels et populaires sud-croate sur une dizaine de partitions qui ont ravivé les coutumes ancestrales. Parmi les chants, qui récitent l'amour, la tolérance et l'humanisme, octroyé par l'ensemble, Zima, Vapor, Sjaj Misece, Grlica, Romana et Pavle. Le Sextet O. Osipov, ensemble russe dirigé par Igor Senin, comptant six musiciens jouant aux Balalaïkas (instruments de différents formats, à trois cordes chacune et à la caisse triangulaire), a proposé une polyphonie instrumentale, judicieusement travaillée sur un seul modèle d'instrument, montrant une autre forme agréable d'expression de la tradition, à laquell le public a adhéré, appréciant entre autres pièces, Bereza, Valenki, Chapliniana, Greese suite, Ziganochka (Gipsy dance) et Kaliuka.

Dans sa déclaration à El Moudjahid, Redouane Benabdellah rappelé que «la culture et le tourisme sont deux secteurs stratégiques, autant pour la valorisation de l’image de l’Algérie sur la scène nationale et internationale, que sur le plan de la relance économique et pour la promotion des ressources humaines et patrimoniales». Il a dans ce contexte a affirmé que «son institution a dans ce cadre déployé des efforts pour la promotion de la destination Algérie et du savoir-faire de ses artisans». Ceci à travers une riche exposition, étalée au niveau du hall majestueux de l’opéra le long de ce festival, regroupant notamment plusieurs stands d’expos-ventes d’artisans de bijoux et d’objets traditionnels.

Sihem Oubraham