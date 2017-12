Salon local de la photographie : 130 photos pour raconter lâ€™antique ThÃ©vÃ¨ste

La première édition du Salon local de la photographie de Tébessa a été clôturée jeudi après-midi à la maison de la culture Mohamed- Chebouki, avec une cérémonie en l’honneur des participants qui ont reçu des diplômes d’honneur.

Les amateurs et les professionnels de la photographie ont présenté, tout au long des trois jours de ce salon, pas moins de 130 photos pour raconter l’antique Théveste, son histoire, son patrimoine et ses beaux paysages.

Des débats sur la photo, les techniques de la photographie ont également marqué ce rendez-vous artistique et culturel, lancé à l’initiative de l’association Minerve de l’art de la photographie (AMAP) en coordination avec la maison de la culture Mohamed-Chebouki. Selon le directeur de la maison de la culture, Mounir Mouici, cette rencontre a incité ses services à œuvrer à créer un club pour la photographie, soulignant qu’en coordination avec les membres de l’association Minerve, ce club s'attèlera «à découvrir des jeunes talents dans l’art de la photo».

Les exposants de cette première édition ont exprimé leur «satisfaction» quant à leur participation à cet événement avec la promesse d’entretenir leur passion et de revenir au prochain rendez-vous avec des photos immortalisant la beauté de Tébessa et révélant des pans de son histoire et son patrimoine.(APS)