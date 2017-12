LittÃ©rature : Tahar Ouettar revisitÃ© a Annaba

L’auteur du roman «Noce de Mulet» Tahar Ouettar a été revisité mercredi et jeudi à Annaba dans le cadre d’un séminaire national qui lui a été consacré à l’initiative de la bibliothèque principale de la lecture publique. Ce rendez -vous littéraire a drainé des écrivains et des hommes de lettres parmi lesquels certains ont côtoyé l’auteur de «Les Chouhada reviennent cette semaine». Dans son introduction aux travaux de ce séminaire, la directrice de la bibliothèque principale de la lecture publique, Saliha Nouasr, a souligné l’importance qu’il convient d’accorder aux écrivains et hommes de culture qui ont marqué de leur empreinte la vie littéraire. Le choix s’est porté sur le défunt Tahar Ouettar qui reste un des romanciers les plus prolifiques. Le thème de ce séminaire tourne autour de l’histoire dans les œuvres de cet écrivain qui a été traduit dans plusieurs langues. Il s’agit de valoriser les œuvres des écrivains algériens et de promouvoir la littérature. Onze conférences dont une donnée par le directeur de wilaya de la culture, le poète Driss Boudhiba et une autre par le docteur Ouassini Laâradj, ont marqué les travaux qui ont suscité un débat fructueux. Un prix du lectorat Ouassini Laâradj de la première édition de ce séminaire, a été remporté par une étudiante de Annaba qui a reussi à lire 49 romans en 2017.Né en 1936 à M’daourouch (Souk Ahras), Tahar Ouettar compte parmi les grands noms de la littérature algérienne. Il a fait des études à l’école de l’association des Oulémas entre 1950 et 1951. Après l’indépendance il a occupé plusieurs postes dont celui de directeur général de radio nationale. Journaliste, il fonde en 1989 l’Association culturelle «Djahidia» qu’il présidera jusqu’à la fin de sa vie. Tahar Ouettar a laissé derrière lui un patrimoine littéraire riche en romans, nouvelles et pièces de théâtre, dont «Al Laz» et «Al zilzal» (Tremblement), romans publiés en 1974 et traduits dans plusieurs langues. «Les martyrs reviennent cette semaine», une de ses nouvelles célèbres adaptée avec succès au théâtre. Il est décédé le 10 août 2010.

B. Guetmi