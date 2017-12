Dans la LUCARNE : MÃªme les joueurs veulent partir

Nous avons connu une certaine accalmie ces derniers temps. C’est vrai que les entraîneurs étaient soumis à des valses quasi mensuelles. Tout est en fonction du résultat qu’il peut obtenir avec son équipe. C’est devenu la condition sine qua non pour qu’un technicien algérien ou autre puisse durer dans un club donné. Il n’y a pas d’autres solutions pour qu’il puisse poursuivre le travail qu’il devait effectuer. Ils sont risibles ou feignent de l’être ces coachs qui vous lancent en plein visage : « j’ai opté pour ce club parce que son projet sportif m’a plu.» On se moque de qui ici ? Tout le monde sait comment fonctionne les choses dans nos clubs. Le coach, de plus en plus, compte peu aux yeux d’un président, puisqu’il peut être « dégommé » à la vitesse grande « V ». Une opération qui s’est banalisée au point où personne n’est étonné lorsqu’elle arrive. Que des entraîneurs changent de clubs au cours de la même saison, pour ne pas dire avant la fin de la phase aller, est un processus qui s’est normalisé avec le temps. Rares sont ceux qui arrivent par leurs analyses ou leurs positions dans les structures du football à dénoncer un tel état de fait. Pourtant, tout le monde sait qu’il s’agit d’un « point noir » qui empêche cette discipline d’avancer dans le bon sens. Si l’on n’agit pas directement pour changer cette situation de non-règlementaire on n’arrivera à rien. Même si on organise de milliers de symposiums sur le « renouveau du football » algérien, on ne fait que prêcher dans un désert. Ceci dit, ce que les sportifs algériens endurent et plus particulièrement les footballeurs, c’est un peu la fuite de nos techniciens et joueurs à l’étranger. Et leur nombre est en hausse de mois en mois. En effet, avant même la fin de la phase aller, le NAHD, club de Ligue1, avait perdu son entraîneur Neghiz. Il a opté pour le championnat du golfe. Les observateurs n’ont pas réagi. Ils ont vu cela comme quelque chose de tout à fait normal, coulant même de source. Ayant fermé les yeux du fait qu’il n’y a pas de « garde-fous » pour

réguler le marché de plus en plus à l’avantage des pays demandeurs. Nos clubs ne sont pas payés comme il se doit en retour. Ils se font « roulés dans la farine » presque avec le sourire. Comme il n’y avait pas de réaction, c’est au tour de Madoui d’être « chopé » comme s’il s’agissait d’un objet sans grande importance. Malgré le fait qu’il a signé un contrat de longue durée, cela n’a pas empêché l’ESSahel (Tunisie) de le prendre moyennant un salaire trois fois meilleur que celui que l’ESS lui assurait au « compte-gouttes ». Outre ces cas de coaches « vadrouilleurs », c’est au tour aussi des joueurs. Ils ne veulent pas rester du fait que nos clubs ne paient plus comme ils le faisaient par le passé. Comme l’avait dit Kerbadj : « ils sont à la porte de la banqueroute financière.» Et ce ne sont pas des mots en l’air. Malheureusement, c’est l’amère situation. Zemmamouche, le gardien modèle de l’USMA, veut partir dans un club du golfe et plus précisément saoudien. En dépit du fait que l’USMA nous avait habitués à payer « rubis sur l’ongle », des joueurs ne veulent pas rester. Après Khoualed, le défenseur biskri qui a passé onze ans dans l’équipe de Soustara, c’est « Zema » qui veut lui aussi partir quoi qu’il en coûte ! Il y avait avant eux Doukha, l’international gardien qui a fait plusieurs clubs comme l’USMH, la JSK, le NAHD…Cette situation risque de devenir plus compliquée qu’elle ne l’est actuellement, surtout que nos clubs sont de « mauvais payeurs ». Il ne faut pas toujours compter sur la CRL pour faire en sorte que les joueurs « pros » soient payés. Il faudra un arsenal juridique plus coercitif à l’égard des clubs pour qu’ils comprennent qu’il faudra impérativement respecter un contrat quel qu’il soit.

Hamid Ghabri