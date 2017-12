USM El-Harrach : Bensemra dÃ©missionne, Laib prÃ©sident du directoire

Le Conseil d'administration de l'USM El-Harrach (Ligue 1 algérienne de football), réuni jeudi en session extraordinaire, a validé la démission du président Fayçal Bensemra, a-t-on appris auprès du club algérois. «Bensemra a présenté sa démission qui a été validée par le Conseil d'administration. Un directoire a été installé jusqu'à la tenue d'élections d'ici deux à trois mois. Notre objectif est de sortir le club de la crise qu'il traverse depuis le début de la saison», a indiqué à l'APS Nacereddine Baghdadi, actionnaire au sein de la Société sportive par actions (SSPA). Le directoire est composé de Mohamed Laïb, Nacereddine Baghdadi et Djaffar Bouslimani. Le conseil d'administration a également procédé à l'installation d'une commission de surveillance. Baghdadi a regretté le climat tendu dans lequel s'est déroulée cette assemblée générale extraordinaire, appelant «tous les amoureux du club à s'unir autour du club et à laisser leurs différends de côté dans l’intérêt de l'équipe». «Nous allons tenir une réunion vendredi avec l'ancien bureau dirigeant pour la passation de consignes et faire un état des lieux», a-t-il enchaîné. S'agissant de l'encadrement technique, Baghdadi a renouvelé sa confiance à l'entraîneur tunisien Hamadi Edou qui a du «caractère» et est «capable de mener l'équipe à de meilleurs résultats».

L'USMH est confrontée depuis le début de la saison à une crise interne qui s'est répercutée négativement sur les résultats de l'équipe, laquelle a bouclé la phase aller du championnat en position de relégable (15e, 12 points). Une situation qui a poussé à plusieurs reprises les supporters du club à organiser des sit-in devant le siège de l'Assemblée populaire communale (APC) d'El-Harrach pour demander le départ des dirigeants, notamment Bensemra.