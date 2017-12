MCA : Il sâ€™est engagÃ© officiellement pour 18 mois, Souibaa ouvre le mercato du Mouloudia

Le MC Alger tient sa première recrue hivernale. Alors que les autres clubs sont encore en période de prospection, le Doyen a déjà avancé ses pions et fait signer l’une de ses premières cibles en la personne de Mohamed Souibaa, le désormais ex-pensionnaire du MC Alger. Le joueur, parti en disgrâce du MCO en raison entre autres de son statut de remplaçant durant la phase aller, s’est engagé officiellement pour dix-huit mois en faveur du MCA. Il a été présenté à la presse vendredi, en fin de journée, et a pris part à la séance de reprise avec le groupe dans la foulée. Selon une source proche du joueur, ce dernier percevra un salaire de 130 millions par mois. Contacté par nos soins, le néo-mouloudéen, formé au Paradou, visiblement plein d’ambitions a déclaré : «Je suis honoré de rejoindre un club aussi prestigieux. Ça a toujours été une ambition chez moi. J’espère que je répondrai aux attentes. Je veux dans tous les cas m’imposer et gagner des titres avec le Mouloudia.» Le MC Alger devrait faire signer deux autres joueurs sous peu. Un attaquant et un meneur de jeu, si possible. Bernard Casoni a dit avoir transmis à la direction le profil des joueurs à recruter et l’a laissé s’en occuper. D’après nos informations, Kamel Kaci-Said fait le forcing pour attirer le meneur de jeu de l’Entente de Sétif, Abdelmoumen Djabou, en fin de contrat. Une offre lui aurait été faite, mais le joueur, attaché à son club de toujours, semble hésiter à rendre une réponse. En outre, le MCA devrait engager un attaquant de pointe avant la clôture du mercato. La direction prospecte à plusieurs niveaux. La piste africaine a souvent été évoquée, mais les dirigeants évitent de s’engager. «Un bon joueur n’a pas besoin d’être mis à l’essai. Il doit être déjà confirmé», nous a déclaré Rafik Saifi, qui ne semble pas très emballé par le profil des joueurs proposés au MCA. Reste la piste Chennihi, mais ce dernier n’est pas encore tombé d’accord sur le montant du salaire à percevoir. Les tractations se poursuivent toujours, nous dit-on.

Amar Benrabah