El Hadi Ould Ali (MJS) : Â«Nous n'admettrons aucune tentative de dÃ©stabilisationÂ»

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, a exprimé son «rejet total» de toute tentative de déstabilisation de la Fédération algérienne de handball (FAHB) et de la sélection nationale à quelques jours du début du Championnat d'Afrique des nations de handball 2018 au Gabon (17-27 janvier), soulignant la nécessité de conjuguer les efforts, de faire preuve de sagesse et de soutenir la formation nationale.

«En tant que ministre de la Jeunesse et des Sports, j'affirme qu'il n'y aura pas de retrait de confiance au président de la Fédération de handball et nous rejetons toute tentative de déstabilisation de l'instance fédérale et de la sélection nationale à quelque jours du début du Championnat d'Afrique des nations de handball 2018. Ceci est inadmissible et nous le rejetons catégoriquement. Il faut faire preuve de sagesse et recourir au dialogue en cas de différends entre certaines parties», a déclaré le ministre, dans une déclaration à l'APS, en marge de sa visite aux cadets de l'entraîneur, Sofiane Hiouani, pendant leur séance d'entraînement à la salle omnisports relevant de la Protection civile de Dar El Beida (Alger). Dans le même contexte, le ministre a indiqué que «le président de la Fédération est présent parmi nous et il supervise les préparatifs de l'équipe nationale. J'appelle tous les membres du bureau fédéral à coopérer et à conjuguer les efforts en vue d'assurer la stabilité au sein de la Fédération et encourager les membres de l'équipe lors du rendez-vous africain au Gabon, et de ce fait, nous n'avons pas le droit à l'erreur». Le ministre a indiqué que le ministère tend à assurer tous les moyens aux coéquipiers de Messaoud Berkous pour honorer l'emblème national, promettant à ces derniers de «leur accorder des primes en cas de résultats positifs et de qualification au mondial». Pour sa part, le président de la Fédération algérienne de Handball (FAHB), Habib Labane, a déclaré à l'APS que l'assemblée générale de la fédération est seule habilitée à lui retirer la confiance en tant que président de cette instance, pointant du doigt les deux membres du bureau fédéral lesquels, selon lui, tentent de déstabiliser la fédération. Il a ajouté les noms des deux membres en question seront révélés lors de la prochaine réunion du bureau fédéral. «Le temps choisi par certains membres du Bureau exécutif de la fédération pour créer cette polémique témoigne de leur intention de perturber et déstabiliser l'équipe nationale avant le début de la coupe d'Afrique des nations, et on se demande quel en est l'objectif», a ajouté le président de la FAHB. Neuf membres du Bureau exécutif de la FAHB avaient adressé un courrier au premier responsable de la fédération, dans lequel ils ont dénoncé de «graves dérives» relatives à la gestion de l'instance fédérale. «Mis à part une réunion de prise de contact et de répartition des postes de manière informelle, aucun procès-verbal de délibération n'a été dressé et signé par les membres (...), aucune session statutaire n'a été convoquée», lit-on dans la lettre adressée à Habib Labane. Les membres contestataires ont soulevé l'«absentéisme» fréquent du président de la FAHB, tout en regrettant ses décisions prises d'une manière unilatérale. Habib Labane avait été élu président de la FAHB le 1er avril dernier en remplacement de Said Bouamra qui a décidé de ne pas briguer un nouveau mandat olympique.

Soutenir le sport dans les Hauts-plateaux et le Sud

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El-Hadi Ould Ali, a affirmé, hier à Illizi, qu’il sera procédé à la généralisation de la création de villages de détente et de loisirs dans les wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux. S’exprimant, lors de l’inauguration d’un village de loisirs à l’entrée nord de la ville d’Illizi, le ministre a indiqué que ce type de projets entre dans le cadre du programme du Président de la République visant «la création d’espaces de détente pour les enfants et les familles dans les wilayas des Hauts-Plateaux et du Sud, et certaines villes enclavées, notamment dans les wilayas du Sud». Une antenne de l’Agence nationale des loisirs de jeunes, relevant du ministère de la Jeunesse et des Sports, a été créée et œuvrera à la généralisation de ce type de villages de loisirs à travers les communes de la wilaya d’Illizi, et ce dans le cadre de l’investissement dans les installations de détente dans les différentes collectivités de cette wilaya caractérisée par l’étendue de son territoire. Le village de loisirs inauguré vendredi à Illizi comporte, notamment quatre jeux gonflables, une patinoire de 300 m2, deux salles pour garderie d’enfants disposant de divers équipements ludiques, en plus de quatre kiosques commerciaux et des aires de jeux. Le ministre a appelé les responsables en charge de la gestion de cette structure de détente de la mettre à la disposition du public tout au long de l’année et d’arrêter un large programme culturel, sportif et de loisirs pour briser la routine quotidienne des familles et des enfants, surtout que son ouverture coïncide avec les vacances scolaires d’hiver.

S’exprimant par la suite sur les ondes de la radio d’Illizi, le ministre de la Jeunesse et des Sports a fait état d’un financement global de 3,9 milliards DA dont a bénéficié la wilaya d’Illizi dans le cadre des trois programmes quinquennaux de développement pour la concrétisation de 151 projets visant à promouvoir les activités sportives et juvéniles. Il a également signalé l’octroi d’aides financières à 1.500 clubs amateurs à travers le pays, ainsi que des aides supplémentaires aux clubs amateurs de football dans les wilayas des Hauts-Plateaux et du Sud, dont ceux de la wilaya d’Illizi, dans le cadre de la stratégie du secteur de soutenir le sport amateur pour l’aider à s’épanouir. (APS)