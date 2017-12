Mondiaux2018 : Deux regroupements de prÃ©sÃ©lection, du 22 au 26 dÃ©cembre Ã  Bouira

Deux regroupements, ciblant à constituer les sélections algériennes de taekwondo, appelées à représenter les couleurs nationales aux Mondiaux-2018 "juniors" ainsi qu'aux jeux Africains de la Jeunesse (JAJ) de la même année seront organisés du 22 au 26 décembre courant à la salle OPOW de Bouira, a annoncé la Fédération algérienne de la discipline.

"Le premier regroupement se déroulera les 22 et 23 décembre, à la salle OPOW de Bouira" a détaillé l'instance fédérale dans un bref communiqué, en précisant que "ce premier regroupement sera destiné aux athlètes de la catégorie juniors, nés entre 2001 et 2003". Le deuxième regroupement, quant à lui, sera destiné aux athlètes seniors (nés avant 2000, ndlr), et qui se déroulera au même endroit, du 25 au 26 décembre. "Ce deuxième regroupement sera consacré essentiellement aux athlètes de la spécialité Kyorugi" a encore précisé la Fédération, en profitant de l'occasion pour solliciter "une entière collaboration" de la part des présidents de Ligues, pour contribuer à la réussite de ces deux évènements.