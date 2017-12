Italie (18e journÃ©e) : Choc Juve-Roma

La Juventus et l'AS Rome s'affrontent samedi dans un choc déterminant pour la course au titre, derrière le leader Naples qui recevra la Sampdoria, lors de la 18e journée du Championnat d'Italie. Dans le haut du classement, où seulement quatre points séparent Naples (1er, 42 pts) de la Roma (4e, 38 pts), chaque opposition entre cadors comp te double. La Juventus (2e, 41 pts) a ainsi l'occasion de frapper fort face aux Romains.

La dynamique est du côté des Turinois, vainqueurs mercredi en 8es de finale de Coupe d'Italie contre le Genoa (2-0), quand les Giallorossi s'inclinaient à domicile face au Torino (1-2). Mais si l'attaquant Edin Dzeko est en méforme (un but sur ses 10 derniers matches de Championnat), l'équipe d'Eusebio Di Francesco peut compter sur la meilleure défense du pays pour gagner là où ils n'ont plus goûté à la victoire depuis 2011. Un peu plus tôt dans la journée, Naples tentera de conforter sa première place contre la Sampdoria, un adversaire poil à gratter (6e, 27 pts) qui a toutefois perdu quatre de ses cinq derniers matches.

Dans le même temps, l'Inter Milan (3e, 40 pts) doit se racheter de son revers surprise du week-end précédent contre l'Udinese (3-1) sur la pelouse du mal-classé Sassuolo (15e) pour rester dans le wagon de tête. En crise de résultats, l'AC Milan de l'entraîneur Gennaro Gattuso (8e, 24 pts) effectuera un court, mais difficile, déplacement à l'Atalanta Bergame (7e, 24 pts). La 18e journée débutera vendredi par Chievo Vérone-Bologne et Cagliari-Fiorentina.