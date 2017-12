AS Ain Mâ€™lila : La belle surprise de la Ligue 2

Ain M’lila, une ville, un club et des supporters invétérés rêvent d’une accession, qui semble leur tendre les bras cette saison. En effet, nouveau promu de la Ligue 2-Mobilis, l’ASAM vient de terminer championne d’hiver au terme de la phase aller. Elle a réalisé un parcours étonnant pour son retour en palier supérieur, elle qui a longtemps végété en division nationale amateurs, groupe Est, après sa descente aux enfers, il y a de nombreuses années de cela, la menant de la Ligue 1 à deux paliers plus bas. Ain M’lila a ressurgi comme un lion réveillé de son profond sommeil. Des hommes lassés de voir leur club patauger en division inférieure, ont pris leur courage à deux mains, pour reconstruire le club et le remettre sur rails. Exceptionnelle a été la saison dernière pour les M’lilis qui ont terminé champion de leur groupe, avec l’accession au bout de temps de sacrifices consentis.

Ce qui est intéressant, c’est qu’elle est en train de récidiver son parcours du précédent exercice mais en Ligue 2, cette fois-ci. A l’AS Ain M’lila, dirigeants, joueurs et supporters rêvent d’un retour inespéré de leur club de toujours parmi l’élite du football national. Les M’lilis ont réalisé la moitié du parcours en terminant à la première place. Il leur reste le plus dur, persévérer dans cette bonne voie et maintenir le cap. La mission est très difficile, sachant que de nombreuses autres équipes livrent bataille pour s’accaparer de l’une des trois places sur le podium synonyme d’accession à la fin du championnat. Et pas des moindres, lorsqu’on cite, le MOB, le RCR, l’ASO, le CABBA, la JSMB et la JSMS. Cela dit, la dynamique enclenchée lors de la phase aller a donné des ailes aux Rouge et Noir, qui croient désormais dur comme fer en leurs chances de retrouver la Ligue 1 dès la saison prochaine. Les M’lilis ont remporté 10 victoires, pour 1 seul match nul et 4 défaites, sur 15 matches joués. Ils disposent de la meilleure ligne offensive avec 22 buts et de la 2e meilleure défense après celle du MOB (11 buts encaissés contre 11). Soit un rapport intéressant et des chiffres révélateurs des capacités de l’ASAM d’aller de l’avant cette saison. Les protégés de Chérif Hadjar ne comptent surtout pas s’arrêter en si bon chemin. Les Benaroussi, Aggoune, Debbih, Bouguettoucha, Sassi et autres tiennent à réaliser une aussi bonne phase retour, comme ils l’ont bien fait jusque-là. Ils sont conscients de la difficulté de leur mission, mais ils y croient dur comme fer. L’équipe a certes marqué le pas lors de ces deux derniers matches tous deux perdus respectivement contre le CABBA à l’extérieur et face au GCM à domicile, toutefois, rien n’est remis en cause et la trêve hivernal tombe à pic pour leur permettre de charger leurs batteries et de reprendre du poil de la bête à la reprise du championnat. Une chose est sûre, il faudra bien compter avec l’ASAM cette saison. Les joueurs actuels composant la nouvelle génération de l’ASAM veulent être les dignes héritiers des frères Demène- Debbih, de Adraoui, Khouni est autres qui ont fait l’histoire de ce petit club devenu grand, par la force de son entraineur mythique Azeroual, qui en un fait une équipe de l’élite, qui sans moyens a réussi à se maintenir des années durant parmi l’élite du football national. Le président Elhadi Bensid et son équipe dirigeante ont le mérite d’avoir redonner vie à l’ASAM. Avec son formidable public, tout Ain M’lila d’accession en Ligue 1. Le rêve est permis…

Mohamed-Amine Azzouz