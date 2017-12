CAF Awards Gala 2017 : Ryad Mahrez invitÃ© Ã  Accra

L'international algérien Riyad Mahrez, meilleur joueur africain de la CAF en 2016, sera parmi les invités à la cérémonie "CAF Awards Gala 2017", prévue le jeudi 4 janvier à Accra (Ghana), a indiqué l'instance africaine sur son compte twitter.

Outre le joueur algérien de Leicester, tous les anciens vainqueurs du prix du meilleur joueur africain de la CAF seront de la fête, a précisé la même source. D'Abedi Pelé, vainqueur de la première édition de 1992 jusqu'à Riyad Mahrez, couronné en 2016, tous les gagnants de ce prestigieux trophée représentant diverses générations, assisteront à cette cérémonie pour célébrer les principaux acteurs du football africain en 2017. Les autres anciens vainqueurs du trophée sont le trio nigérian Emmanuel Amunike, Nwankwo Kanu et Victor Ikpeba, les Camerounais Samuel Eto'o, quatre fois vainqueur et son compatriote Patrick Mboma, l'Ivoirien Yaya Touré, vainqueur à quatre reprises, son compatriote Didier Drogba, le Sénégalais El Hadji Diouf, George Weah du Liberia, Mustapha Hadji du Maroc, Frédéric Kanouté (Mali), Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon) et le Togolais Emmanuel Adebayor. Les femmes anciennes vainqueurs du prix de la meilleure joueuse africaine seront également présentes au plus grand rassemblement des acteurs du football.

La liste des invités ne se limite pas uniquement aux anciens gagnants, mais aussi à d'autres joueurs et officiels qui ont contribué au développement du football africain, selon la CAF.

Mohamed Salah (Egypte), Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon) et Sadio Mané (Sénégal) sont les trois finalistes pour le prestigieux prix du joueur africain de l'année 2017, alors que le trio Asisat Oshoala (Nigeria), Chrestina Kgatlana (Afrique du Sud) et Gabrielle Aboudi Onguene (Cameroun) est en lice pour la meilleure joueuse de l'année.