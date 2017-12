Regard : Eviter lâ€™arme fatale, câ€™est possible !

Haute trahison dans les QG. Une personne non grata est passée, par là, pour nous chercher des noises, voire, "miner" notre terrain, fragilisé, par de nombreux facteurs aggravants. La situation est grave. Ce n'est pas innocent. On use et abuse de tous les subterfuges, des techniques, des technologies aussi, pour se faire de l’argent, sur le dos de personnes, moins averties et vulnérables, de par leur manque d’expérience, de maturité, de crédulité, surtout. Au nom, du progrès, on s’approprie tout, y compris les esprits des bambins, commandés, par un simple clic. Cet ennemi, qui n’est autre que la Toile sévit durement chez-nous. Des dizaines d’enfants ont été victimes d’un jeu qui ne pardonne point. Les quelques «rescapés» d’une aventure à la fin dramatique et malheureuse, garderont pour longtemps, dans leur mémoire, une torture psychologique dont il n’est pas aisé de s’en remettre. Aujourd’hui, tout le monde profanes et experts en technologies de communication- s’accordent à dire que le monde virtuel est une sorte de pilule, carrément, à prendre avec modération, afin d’éviter ses effets indésirables. En fait, les décès, enregistrés, ces derniers temps, à travers plusieurs wilayas du pays et même de par le monde, suffisent à dire que l’outil internet, n’est et ne sera jamais notre ami. Il faut même se méfier de cet «intrus» qui en sait trop sur nous. «Tous contre l'ogre qui s'infiltre, chez-nous pour faucher nos enfants», devrait être un leitmotiv pour nous tous et les parents en particulier, pour barrer la route à ce montre. Le temps du «wait and see», du temps mort, de l’insouciance, est révolu. Nous n'avons plus le droit à exposer nos bambins au danger virtuel, devenu réel, malgré notre vigilance. Même le risque zéro, il faut l'éliminer. Chacun de nous est interpellé pour agir bien et vite. Les choses vont mal avec la liste des victimes de la «Baleine Bleue» qui s'allonge. La dite application a assez fait de dégâts et il est temps de s’impliquer sérieusement dans la lutte de ce nouveau fléau. Le ministère de l’Education nationale a envoyé des circulaires aux chefs d’établissements sous sa tutelle, pour sensibiliser les enfants, à ce jeu, tout comme les services de la Sûreté nationale, qui engagent des actions d’information sur ce sujet, mais, il faut surtout sensibiliser les parents sur l’importance de surveiller leurs enfants et d’être vigilants pour éviter le pire. La protection des enfants, c’est avant tout, l’affaire des parents.

Samia D.